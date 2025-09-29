Костенко: Після завершення активної фази війни в Україні мобілізацію та воєнний стан навряд чи буде скасовано одразу

Народний депутат, член Комітету Верховної Ради з питань національної безпеки, оборони та розвідки Роман Костенко заявив, що після завершення активної фази війни в Україні мобілізацію та воєнний стан навряд чи буде скасовано одразу. За його словами, країні доведеться утримувати велику армію, а демобілізація ветеранів відбуватиметься поетапно, з поступовою заміною військовослужбовців. Як інформує «Главком», про це він розповів в ефірі телемарафону.

Костенко вважає, що росія нікуди не зникне, а її подальша поведінка визначатиме безпекову ситуацію в Україні.

«Якщо хтось думає, що перемир'я і відразу всі процеси повернулись до 21-го року і все буде так, то точно ні. Наприклад, чи відмінять одразу воєнний стан? Я сумніваюся», – заявив нардеп.

Він пояснив, що питання збереження воєнного стану залежатиме від розміщення російських військ. Якщо рф повністю відведе їх у глибину своєї території – це одна ситуація. Якщо ж залишить уздовж лінії зіткнення, де перебуває близько 700 тисяч військових, Україні доведеться утримувати велику армію.

На думку Костенка, чисельність української армії після війни має бути не менше 600–800 тисяч військовослужбовців, залежно від майбутніх гарантій безпеки.

Складною залишається і ситуація з мобілізацією та демобілізацією.

«Нам потрібно буде точно демобілізувати людей, які, наприклад, служать з перших днів. Це будуть етапи, не так, що всіх розпустив. Я впевнений, що це буде спочатку там перші три місяці, там з березня по, я не знаю, там по вересень 2022 року, хто призивався – підуть, але ж на їх місце треба, щоб прийшов хтось інший», – пояснив він.

Нардеп додав, що буде демобілізовано поранених військових, і цей процес також залежатиме від поведінки російської федерації.

Костенко підкреслив, що Україна не може знову мати армію в 250 тисяч, як це було до війни. Він вважає, що країна увійде в «міжвоєнний період» і має бути готова до нових економічних та соціальних викликів.