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Суд України ухвалив перший вирок за воєнний злочин, вчинений у Криму

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Суд України ухвалив перший вирок за воєнний злочин, вчинений у Криму

Український суд ухвалив перший вирок за воєнний злочин, вчинений у тимчасово окупованому Криму. Засуджено двох колишніх працівників СБУ, які катували активіста Євромайдану Олександра Костенка.

Як передає Укрінформ, про це повідомила у Телеграмі прокуратура АРК та м. Севастополь.

"Це перший вирок за порушення законів та звичаїв війни (ст. 438 КК України) з початку міжнародного збройного конфлікту в Криму. Прокурори в суді довели, що засуджені ув’язнили та катували українського активіста Євромайдану Олександра Костенка", – поінформував керівник прокуратури Криму Ігор Поночовний.

Як зазначається, двох колишніх працівників СБУ Криму заочно засудили до 9 та 10 років позбавлення волі.

У прокуратурі повідомили, що після окупації Криму вони почали співпрацювати з ворогом та перейшли на службу до так званого управління фсб рф по Республіці Крим та м. Севастополь.

"На початку 2015 року "співробітники фсб" у м. Сімферополь викрали, а надалі ув’язнили українського активіста, учасника Революції Гідності Олександра Костенка. До нього застосовували катування електричним струмом, фізичне насильство та погрози. Такими методами засуджені намагалися отримати зізнання у злочині, якого активіст не вчиняв, а саме у завданні тілесних ушкоджень співробітнику спецпідрозділу "Беркут" у 2014 році на Майдані Незалежності у м. Києві”, – розповіли у прокуратурі.

Через кілька місяців окупанти вже розпочали "суд" над потерпілим. Обвинувачення проти нього представляла колишня окупаційна "прокурорка" Криму Наталія Поклонська. Пізніше за цю справу вона отримала звання "генерала".

суд, Крим, Костенко
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