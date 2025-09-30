Рябцев: У деяких регіонах України можуть виникнути проблеми з опаленням

Підготовка до опалювального сезону в Україні йде за планом, але в деяких регіонах можуть виникнути проблеми через запізнілі ремонтні роботи та пошкоджену інфраструктуру. Про це в ефірі телеканалу "Апостроф" розповів експерт з енергетичних питань, Головний науковий співробітник Національного інституту стратегічних досліджень Геннадій Рябцев.

Він зазначив, що на державному рівні всі роботи по країні будуть завершені до 15 жовтня, однак у проблемних регіонах, таких як Кривий Ріг, Чернігів, Одеса та Київ, можуть виникнути труднощі через пошкодження інфраструктури або затримки в ремонтах.

"90% громадян України будуть з теплом. Ну, а інші 10% залежать, безпосередньо залежать від роботи тих комунальників, тих підприємств, які впродовж літа нічого не робили і раптово ці обмежені терміни вималювалися зараз", — зазначив Рябцев.

Експерт повідомив, що запаси газу в українських сховищах перевищили 13 мільярдів кубометрів, проте цього може бути недостатньо, якщо зима буде суворою, а Росія продовжить обстріли газової інфраструктури.

"Тут варто зробити обмовку, тому що з цих 13 млрд, по-перше, не все належить Нафтогазу, по-друге, є обсяг газу, який є технологічним, буферним, тобто той тим, яким не можна відкачувати із системи", – пояснив він.

Він підкреслив, що тепла погода в попередні зими допомогла пройти опалювальний сезон без значних проблем, але якщо зима 2025–2026 року буде холоднішою, можуть виникнути труднощі через обмежені запаси газу.

"Насамперед, якщо наприкінці сезону буде декілька тижнів, наприклад, з температурою -10 і нижче. Тому зараз ми балансуємо на оцьому самому найменшому допустимому рівні і в основному сподіваємося на прийнятні температури повітря", — пояснив він.

Рябцев також зазначив, що поповнення запасів газу взимку можливе, але за значно вищими цінами через єдині правила європейського газового ринку. Він додав, що стратегічні запаси газу в Україні досі не створені, попри виділені на це кошти.

Експерт запевнив, що для побутових споживачів і бюджетних організацій газу вистачить, але промислові підприємства можуть зіткнутися з проблемами.

"Мораторій на ціни на електричну енергію для побутових споживачів, і на природний газ для побутових споживачів зафіксован Урядом", – підкреслив він.