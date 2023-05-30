Рябцев: Діючий тариф на електрику не покриває собівартості її виробництва

Діючий тариф для населення не покриває собівартості виробництва електроенергії державними енергетичними компаніями, тоді як їм потрібні кошти для ремонту енергетичної інфраструктури.
Про це повідомив експерт з питань енергетики та директор центру "Психея" Генадій Рябцев.
"Потрібно зрозуміти: чи то 1 червня, чи то 1 липня, чи 1 серпня - все одно ціни зміняться. Тому що нинішній рівень їх не дозволяє навіть покрити собівартість генерації цієї енергії. Причому собівартість генерації саме на підприємствах державних, які управляються державою або безпосередньо є державним підприємством", - сказав він.
Рябцев зазначив, що генеруючим компаніям десь потрібно брати кошти на проведення планових ремонтів та підтримку надійної роботи енергосистеми.
Він додав, що теоретично можна було б перекласти фінансування тарифу на промисловість, проте зараз вона не має великих доходів. Окрім того, перекладання на промисловість фінансування тарифу негативно вплине на вартість товарів.
"Тому краще робити так, як вже давно рекомендували профільні експерти, а саме підняти ціни для всіх споживачів, в тому числі для всіх домогосподарств, пам’ятаючи про те, що потрібно підтримувати малозабезпечені верстви через завтрашні монетарні виплати", - підкреслив Рябцев.
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