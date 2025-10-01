Войти

НБУ вніс зміни у постанову щодо укладання договорів вихідного перестрахування воєнних та політичних ризиків

При укладанні договорів вихідного перестрахування воєнних та політичних ризиків з юридичними особами-нерезидентами не застосовуються вимоги стосовно рейтингів фінансової надійності перстраховиків, до складу акціонерів яких входить іноземна держава.

Відповідні зміни закріплені постановою правління Національного банку України (НБУ) від 28 вересня 2025 року № 120 "Про внесення змін до постанови від 6 березня 2022 року № 39", що набирає чинності 1 жовтня 2025 року.

"Вимоги до рейтингів фінансової надійності (стійкості) страховиків та перестраховиків-нерезидентів не застосовуються до юридичних осіб-нерезидентів, до складу учасників (акціонерів, засновників) яких входить іноземна держава (крім держави, яка здійснює збройну агресію проти України), та які виступають стороною як страховики або перестраховики", говориться в постанові.

При цьому уточняється, що це стосується договорів вихідного перестрахування, які передбачають передачу повністю або частково зобов’язань страховика за договорами страхування ризиків втрати та/або пошкодження активів, доходів від таких активів на території України внаслідок війни, терористичних актів, диверсій, спричинених збройною агресією проти України, а також політичних ризиків, а також ризиків політичного насильства.

Крім того, дана постанова уточнює порядок застосування заходів впливу до фінансових компаній та кредитних спілок, місцезнаходженням яких є окуповані території або такі, де ведуться бойові дії. Та актуалізує окремі вимоги про особливості застосування нормативно-правових актів НБУ на ринку небанківських фінансових послуг під час дії воєнного стану.

Капитал
