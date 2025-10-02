Україна отримала від ЄК 4 млрд євро за рахунок доходів від заморожених російських активів

Європейська комісія перерахувала Україні новий транш макрофінансової допомоги у розмірі 4 млрд євро за рахунок доходів від заморожених російських активів.
Про це повідомила пресслужба ЄК.
Там зазначили, що загальний бюджет позики від ЄС за програмою ERA, розробленою G7, вже становить 18,1 мільярда євро. А загалом з початку вторгнення рф Євросоюз та країни-члени надали Україні допомогу на суму майже 178 млрд євро.
Глава Єврокомісії Урсула фон дер Ляйєн уточнила, що половина від 4 млрд євро має бути інвестована у виробництво дронів.
«Якщо говорити про Україну, то якщо ми всі погоджуємося, що Україна є нашою першою лінією оборони, ми повинні посилити військову підтримку для України. Саме з цієї причини сьогодні ми виділяємо 4 мільярди євро для України...2 мільярди євро із цієї суми будуть інвестовані у дрони», – цитує фон дер Ляйєн Європейська правда.
