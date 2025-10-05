Войти

МЗС Туреччини: Найближчими місяцями конфлікт між росією та Україною може перейти в більш напружену фазу

95

Найближчими місяцями конфлікт між росією та Україною може перейти в більш напружену фазу, після чого, ймовірно, відкриється вікно для дипломатичного прориву.

Про це заявив міністр закордонних справ Туреччини Хакан Фідан, повідомляє РБК-Україна з посиланням на інтерв'ю політика телеканалу TRT Haber.

За його словами, обидві сторони нарощують військові зусилля, намагаючись не демонструвати слабкість, що тільки збільшує кількість жертв і руйнувань.

"Зараз обидві сторони дійсно посилюють підготовку. Бої стають дедалі інтенсивнішими. Сьогодні знову відбулися бомбардування, і вони тривають", - зазначив Фідан.

Міністр назвав "очевидною" логіку нинішньої ескалації.

"Кожна сторона направляє сигнал іншій - якщо знадобиться, я готовий битися, у мене є воля, рішучість і ресурси. Тому подумай про себе", - сказав глава турецького МЗС.

Він додав, що така тактика типова для військових стратегій - якщо одна сторона проявить поступливість, інша негайно посилює тиск.

Фідан наголосив, що Туреччина підтримує діалог з усіма учасниками - зі США, Україною та росією.

На його думку, зустріч володимира путіна і Дональда Трампа на Алясці допомогла уточнити позиції, але головне спірне питання залишається незмінним - близько 25-30% території Донецької області, які москва досі не контролює.

"росія прагне зайняти цей регіон. Київ же наполягає: "Ця територія має ключове значення для нашої цілісності, і ми не можемо поступитися нею без бою". росіяни відповідають: "Ми продовжимо війну, якою б не була ціна. Після взяття цієї території підемо далі. Щоб не втратити решту, віддайте її". На що українці заперечують: "Якщо поступимося зараз, це призведе до нових втрат у майбутньому", - пояснив глава МЗС позиції сторін.

Міністр також повідомив, що за підсумками контактів з американськими та європейськими представниками складається розуміння: переговорний прорив можливий за кілька місяців, і "проблема вже чітко позначена".

Він додав, що в Анкарі розглядають різні варіанти компромісних рішень, які могли б зблизити сторони.

Туреччина, Фідан
Воскресенье, 5 октября 2025
Суббота, 4 октября 2025
Пятница, 3 октября 2025
Четверг, 2 октября 2025
Среда, 1 октября 2025
