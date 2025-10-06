В Україні можуть ввести "податок на OLX"

Наприкінці літа Кабінет міністрів схвалив законопроєкт, що передбачає оподаткування продажів та послуг через інтернет. Новий податок буде стягуватися з кожної операції на онлайн-платформах.

Кого торкнеться "податок на OLX", скільки доведеться платити та чому законопроєкт піддається критиці – у матеріалі РБК-Україна.

"Податок на OLX" планується запровадити законопроєктом №14025 "Про внесення змін до Податкового кодексу України та Закону України "Про банки і банківську діяльність", який чекає на голосування в Верховній Раді.

Якщо документ приймуть, то з 2026 року дохід українців від продажів або послуг в інтернеті буде оподатковуватися в розмірі 10%. Планується надати доступ податковим органам до банківської інформації та запровадити посилений контроль.

Хоча документ ще не проходив голосування у парламенті, є досить вагомі причини вважати, що він буде прийнятий. Це вимога Європейського союзу та Міжнародного валютного фонду, яка була зафіксована в меморандумі МВФ. Крім того, в державному бюджеті на 2026 рік вже передбачено доходи за цією статтею в розмірі 14 мільярдів гривень.

Метою законопроєкту є податкове врегулювання сфери, яка до цього була "тихою гаванню" для людей, які займаються бізнесом в інтернеті. Таку думку висловив РБК-Україна заступник директора Національного інституту стратегічних досліджень Ярослав Жаліло.

"Цей законопроєкт в першу чергу торкнеться підприємців, які часто використовували інтернет-майдачинки, щоб оптимізувати податкове навантаження", – зазначив він, додавши, що запровадження такого виду оподаткування може підвищити ціни послуг і товарів, які продаються на цих майданчиках.

Інтернет-платформи, діяльність яких підпадає під дію законопроєкту також можуть підвищити комісії, вважає голова комітету Національної асоціації адвокатів України з питань інвестиційної діяльності та приватизації, керуючий партнер адвокатського об’єднання EvrikaLaw Андрій Шабельніков.

Після набуття чинності змін передбачених законопроєктом №14025 на операторів буде покладено додаткове навантаження щодо виявлення підзвітних продавців на платформі та подання звітності до Державної податкової служби. "Очевидно, що комісії за використання таких платформ підвищать", - наголосив експерт.

Під нове оподаткування підпадатимуть громадяни від 18 років, які продають товари або надають послуги через цифрові платформи, включаючи інтернет-сайти та мобільні додатки. Оподатковуватися будуть здача в оренду нерухомості та транспортних засобів, продаж товарів, а також надання послуг.

Таким чином, нові правила охоплять не тільки продавців на OLX, а й водіїв Uklon або Bolt, орендодавців житла на Airbnb, Booking.com, продавців на Amazon, Rozetka, користувачів BlaBlaCar, фрілансерів на Kabanchik та Upwork.

Водночас оподаткування не поширюватиметься на посередників, які обслуговують самі платформи, наприклад тих, хто займається обробкою платежів (Liqpay, WayForPay, Platon), розміщенням реклами або обслуговуванням програмного забезпечення.

"Нові вимоги будуть поширені як на резидентів України, так і на нерезидентів, а податкова служба отримає великий обсяг інформації для контролю декларування доходів та запобіганням ухиленню від сплати податків", – підкреслила юрист адвокатського об’єднання "Віннер Партнерс" Анастасія Руденко.

На доходи, які надходять через цифрові платформи, будуть нараховуватися два види податку: військовий збір у розмірі 5% і податок з доходу фізичної особи. Його ставка буде залежати від того, чи відкрито спеціальний рахунок.

За наявності такого рахунку, податок становитиме 5%. Разом з військовим збором це буде 10% від доходу. Якщо ж спецрахунок не відкрито, застосовується стандартна ставка – 18%, плюс 5% військового збору, всього 23%.

Ви обов'язково платите податок з доходу від продажу за попередній рік. Якщо за результатами року загальна сума продажів буде меншою за 12 прожиткових мінімумів (36 336 гривень), податок можна буде повернути. Для цього потрібно буде подати податкову декларацію у Податкову службу.

Цю норму розкритикувала член комітету Верховної ради з питань фінансів, податкової та митної політики Ніна Южаніна. Вона наголосила, що багато українців не будуть подавати податкові декларації тільки заради такої компенсації.

"Чи багато фізосіб з невеликими продажами захочуть "мати клопіт" з деклараціями та податковою? Чим менша загальна сума проданих товарів і сума утриманого податку, тим більша вірогідність, що фізична особа не буде цим займатись", – написала нардеп.

Відкриття окремого спеціального рахунку є основною вимогою для ведення онлайн-продажів. На нього повинні надходити виключно доходи від цифрової платформи. При цьому, банк отримує право розкривати податковій службі дані про операції на цьому рахунку.

"Відкривати окремий банківський рахунок для кожної цифрової платформи не потрібно. Достатньо мати один спеціалізований рахунок, який використовується для всіх подібних фінансових операцій", - зазначила Руденко.

Для доходів на спецрахунку встановлено річний ліміт – 834 мінімальні зарплати, зараз це близько 6,7 мільйона гривень. Якщо ви продасте на більшу суму, тоді з 6,7 млн гривень ви заплатите 10% податку, а решта коштів буде оподаткована за ставкою – 23%.

Без спецрахунка можна буде здійснити до трьох продажів на рік на суму до 2 тисяч євро (близько 97 тисяч гривень). У цьому випадку податок становитиме 10% й можна буде користуватися звичайними банківськими рахунками.

Відкривати спецрахунок не потрібно й ФОП. Для них правила оподаткування не змінюються, проте вони повинні повідомити платформу про свій статус.

Сплата податків з доходів, отриманих через цифрові платформи, відбуватиметься щомісяця. Самі платформи стануть податковими агентами та повинні перераховувати податки до бюджету, як це вже роблять банки при оподаткуванні депозитів.

"У випадку здійснення діяльності через цифрові платформи, податковим агентом виступає сама платформа. Тому користувачі платформи не повинні подавати, додаткових податкових декларацій", - відмітив Шабельніков.

Передбачається, що податок буде утримуватися при кожній виплаті коштів продацю, а потім перераховуватися державі. При цьому оподаткуватися буде дохід без вирахування витрат. "Це було зроблено, щоб спростити розрахунки та позбавити людей необхідності вести бухгалтерський облік. Тобто система дуже нагадує ФОП тільки без відкриття самого ФОПу", - підкреслив Жаліло.

Законопроєктом пропонується передача даних про кожного продавця операторами цифрових платформ до Податкової служби. До переліку інформації, входять прізвище, ім'я та по батькові, адреса проживання, ідентифікаційний податковий номер, індивідуальний номер платника ПДВ, а також дата народження.

Якщо продавець здає нерухомість в оренду, до звіту додатково включать адресу об'єкта, загальну суму доходу від оренди за звітний квартал, кількість операцій з оренди, а також утримані або стягнуті збори, комісії та податки.