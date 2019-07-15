Украинке светит до 5 лет тюрьмы за продажу советских флагов на OLX

Украинке, которая через онлайн-площадку бесплатных объявлений OLX продавала флаги бывших республик СССР, грозит до 5 лет ограничения свободы или лишение свободы на этот же срок с конфискацией имущества.

Дело рассматривает Деснянский райсуд Чернигова.

По версии следствия, женщина разместила на OLX информацию о продаже флагов бывших республик СССР и затем 1 июня 2018 года продала флаг Таджикской Советской Социалистической Республики и флаг Азербайджанской Советской Социалистической Республики, содержащие символику коммунистического тоталитарного режима в виде сочетания серпа, молота и пятиконечной звезды.

В августе 2018 года она продала флаг Армянской Советской Социалистической Республики.

По версии следствия, таким образом она нарушила нормы ч. 1 ст. 4 ЗУ «Об осуждении коммунистического и национал-социалистического (нацистского) тоталитарных режимов в Украине и запрет пропаганды их символики».

В прошлом году полицейские возбудили уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 статьи 436-1 УК.