Залужний прокоментував інформацію у медіа щодо своєї участі у політичних процесах в Україні

Колишній головнокомандувач Збройних сил України, посол України у Великій Британії Валерій Залужний заявив, що не має жодного стосунку до будь-яких політичних процесів чи партій і категорично виступає проти проведення виборів під час війни.

Про це він написав у своєму зверненні, оприлюдненому 8 жовтня.

Залужний висловив жаль через поширення українськими медіа недостовірної інформації, наголосивши, що частина таких повідомлень поширюється синхронно з російською пропагандою.

"Дуже шкода, що маючи можливість перевіряти інформацію, саме вітчизняні медіа вмить розносять фейки у воюючій країні. І вже не дивує, що це робиться синхронно з російською пропагандою", - зазначив він.

Посол наголосив, що жодних штабів чи політичних структур не створює і не має зв'язків із жодною політичною силою.

"Я не визнаю жодних ідей проведення виборів під час війни. Кожний, хто отримує пропозицію від начебто мого прізвища долучитися до будь-яких процесів через будь-яку організацію, має повідомити про це правоохоронні органи. Я не створюю ні штабів, ні партій і принципово не маю жодних зв'язків із будь-якою політичною силою", - заявив Залужний.

Він наголосив, що росія, не маючи успіхів на фронті, намагається розхитати Україну зсередини - через інформаційні кампанії, анонімні джерела, ботоферми та медіа.

"Ворог, не здобувши перемогу на фронті, використовує сучасні можливості - анонімні джерела, боти, медіа - щоб розпорошити наше суспільство і готувати нас до виборів, але в державну думу країни, що нас вбиває", - написав він.

Залужний підсумував, що головним завданням українців залишається єдність і стійкість.

"Лише об'єднана нація здатна вистояти. Тримаймо стрій", - завершив він.