Залужний: Війна на виснаження, яку зараз веде рф проти України, має обмежену мету

"Справедливий мир" без гарантій безпеки та реальних фінансових програм неодмінно виведе війну з росією у наступний етап - вже громадянської війни. Саме внутрішнє протистояння може стати завершальним акордом переможної для росії війни на виснаження.
Як пише Gazeta.ua, такий розвиток подій спрогнозував у колонці для LIGA.net колишній головнокомандувач ЗСУ та теперішній посол України у Великій Британії Валерій Залужний.
Ексголовнокомандувач зауважує, що війна на виснаження, яку зараз веде рф проти України, має обмежену мету. За такого сценарію до кульмінації і розв'язки повинні призвести зрушення, для яких виснажливі бойові дії мають лише створити вигідні позиції на військовому, економічному та політичному фронтах. Позиції, з яких, зрештою, можна було б завдати вирішального удару.
У своїй колонці колишній головком також висловив думку, що російсько-українська війна дедалі більше набуває ознак світової.
На думку Залужного, це може стати рішучим ударом у цій ситуації: "якщо згадати історію, то відповідь очевидна. Це громадянська війна".
