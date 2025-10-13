СЗРУ: У росії стрімко зростає кількість трудових мігрантів, що пов’язано з гострим дефіцитом робочої сили

У росії стрімко зростає кількість трудових мігрантів, що пов’язано з гострим дефіцитом робочої сили та потребою залучати працівників із Південної Азії. Особлива увага Москви останнім часом зосереджена на Індії, Непалі, В’єтнамі та Бангладеш.

Про це повідомляє Служба зовнішньої розвідки України (СЗРУ).

За даними розвідки, кількість індійських громадян, які прибувають до росії на роботу, за останні п’ять років зросла у 22 рази. Якщо у 2020 році до рф приїхало лише 813 працівників з Індії, то у 2025 році їхня кількість перевищила 17,7 тис.

Такий стрімкий приріст пояснюється гострим браком кадрів у ключових галузях — будівництві, промисловості та сільському господарстві. Щороку з аграрного сектору рф вибуває приблизно 150 тис. працівників, і заповнити ці вакансії місцевим населенням стає практично неможливо.

Після посилення обмежень для мігрантів із країн СНД москва почала активно залучати фахівців з Індії. У 2025 році для громадян цієї країни виділено 71,8 тис. квот із загальної кількості 234,9 тис. для іноземних працівників. Також розглядається залучення працівників із Непалу, В’єтнаму та Бангладеш.

Водночас, за даними СЗРУ, за офіційними гаслами про співпрацю та взаємовигоду приховується інша реальність. Українська розвідка вказує на фактичне легалізоване трудове рабство, коли іноземні працівники в будівництві, ритейлі та сфері послуг стають повністю залежними від роботодавців.

Показовим прикладом є громадяни Північної Кореї, які нібито прибувають до рф як студенти для практики, але фактично змушені працювати в нелюдських умовах. За даними розвідки, корейські робітники виконують завдання по шість днів на тиждень, іноді до 20 годин на добу, а зароблені кошти розподіляються між владою КНДР та російськими компаніями. Такі практики прямо суперечать санкціям ООН, які сама росія підписала.

"Паралельно кремль намагається активізувати внутрішній трудовий ресурс: уряд відновив індексацію пенсій для працюючих пенсіонерів та спростив працевлаштування неповнолітніх. Проте, як зазначає голова центробанку рф ельвіра набіулліна, навіть за умови стабілізації ринку праці дефіцит кадрів залишатиметься через глибокі структурні зміни в економіці", — йдеться в повідомленні.

На місцях продовжують діяти обмеження. У Новосибірській області мігрантам заборонено працювати у закладах громадського харчування, спортивних установах та сфері вантажоперевезень. Міністерство внутрішніх справ рф також почало збирати дані про дітей мігрантів, які не змогли вступити до шкіл через провал мовних тестів.

Таким чином, як підсумовує українська розвідка, росія опинилася у парадоксальній ситуації: з одного боку, країна критично залежить від іноземних робітників, а з іншого — створює умови, що дедалі більше нагадують системне трудове рабство.