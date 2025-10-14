Мінрозвитку: Інформація про те, що Уряд визначив дату опалювального періоду з 1 листопада не відповідає дійсності

Міністерство розвитку громад та територій спростувало, що Кабінет Міністрів відклав початок опалювального сезону в Україні. Про це йдеться у повідомленні Мінрозвитку у Telegram-каналі, передають Українські Новини.

"Опалювальний сезон в Україні розпочинається у плановому режимі. Звертаємо увагу, рекомендований старт для опалення - коли середньодобова температура тримається нижче +8°C протягом трьох діб поспіль. Рішення про початок опалювального сезону ухвалюють органи місцевого самоврядування, виходячи з показників температури зовнішнього повітря", - йдеться у повідомленні.

Мінрозвитку зазначило, що за рішенням органів місцевого самоврядування у 15 областях та у Києві вже розпочато опалення окремих об’єктів соціальної сфери (дитячих садочків, шкіл, лікарень тощо).

"Відтак інформація про те, що Уряд визначив дату опалювального періоду в Україні з 1 листопада 2025 року до 31 березня 2026 року не відповідає дійсності", - наголошує міністерство.

Мінрозвитку пояснює, що постанова Кабінету Міністрів № 1267 від 8 жовтня, де зокрема зазначається опалювальний період з 1 листопада 2025 року до 31 березня 2026 року, не визначає дати початку та завершення опалювального сезону для виробників теплової енергії чи споживачів, йдеться виключно про подовження умов постачання природного газу та фіксованих цін на природний газ для виробників теплової енергії на потреби населення та бюджетних установ.

Зазначається, що ця постанова гарантує безперебійне постачання газу за незмінними цінами виробникам теплової енергії протягом усього опалювального сезону, зокрема для виробництва теплової енергії:

для потреб населення — 7 420 грн з ПДВ за 1 000 куб. м;

для потреб бюджетних установ — 16 390 грн з ПДВ за 1 000 куб. м.

Міністерство також зазначає, що постанова Кабміну № 812 від 19 липня 2022 року дозволяла укладати договори постачання природного газу на жовтень 2025 року протягом усього літа і частина виробників тепла уклали такі договори та вже розпочала опалювальний сезон.

При цьому Мінрозвитку наголошує, що наближається вже четверта зима в умовах повномасштабної війни, країна-агресорка росія продовжує прицільно атакувати об’єкти критичної інфраструктури, аби зірвати проходження опалювального сезону, відтак міністерство закликаємо громади ощадливо ставитися до ресурсів та не підключати опалення завчасно.