Шуляк: Крім соціального та тимчасового житла, в Україні повністю відсутній фонд кризового житла

Україні бракує кількох сегментів житлового фонду - зокрема, кризового житла для короткострокового прихистку людей в екстрених ситуаціях. Його створення можливе лише після ухвалення житлової реформи, законопроєкт якої готують до другого читання.

Як повідомляє РБК-Україна, про це розповіла голова Комітету ВР з питань організації державної влади, місцевого самоврядування, регіонального розвитку і містобудування, очільниця партії "Слуга Народу" Олена Шуляк.

Під час круглого столу "Соціальне житло як інструмент вирішення кризи бездомності", організованого БФ "Деполь Україна" вона зазначила, що Україні бракує одразу кількох сегментів житлового фонду.

Крім соціального та тимчасового житла, в держави повністю відсутній фонд кризового житла.

Передумови для його створення можуть зʼявитися лише в тому випадку, якщо в Україні відбудеться житлова реформа, рамковий законопроєкт для якої нині готують до другого читання.

За словами Шуляк, сьогодні в Україні немає не лише фонду соціального та гідного тимчасового житла, але і відсутнє так зване кризове житло, метою якого є надання короткострокового прихистку й підтримки людям в екстрених ситуаціях.

Цей сегмент має бути інтегрованим з іншими системами державного забезпечення житлом – наприклад, із системою соціального й тимчасового житла.

Водночас, зазначила Олена Шуляк, в українському законодавстві навіть немає такого поняття, як кризове житло, що унеможливлює його існування. Натомість житлова реформа, основи якої закладає ухвалення законопроєкту №12377 "Про основні засади житлової політики" має це виправити.

"Війна по суті оголила проблему, яка в Україні існує вже не одне десятиліття, - житлову. Тому її вирішення наразі відкладати неможливо. У нас немає ні соціального, ні якісного тимчасового, ні, тим паче, кризового житла", - каже парламентарка.

Водночас зростає відсоток громадян, які через низькі доходи не можуть скористатись фінансово-кредитними механізмами, щоб його придбати.

"Це свідчить про те, що курс на зміну житлової політики - правильний. І створюючи законодавчу рамку, важливо врахувати, зокрема, і цей виклик - потреби всіх вразливих груп населення", - наголосила Олена Шуляк.

Вона додала, що ще однією проблемою, з якою стикнулася держава, є брак актуальних даних у різних площинах.

Зокрема, відсутня статистика щодо бездомного населення, для вирішення проблем якої необхідне, зокрема, й кризове житло. Однак саме для житлової сфери функції збору та аналізу виконуватиме Єдина державна інформаційно-аналітична система в сфері житла, запуск якої також передбачений новим житловим законодавством.

Крім цього, в Україні не існує мережі закладів якісного соціального захисту. Наприклад, Київ - величезне місто з мільйонами людей, має лише один офіційний заклад для короткочасного перебування бездомних осіб - загалом на 150 осіб.

Це, пояснила Шуляк, свідчить про те, що існуюча система взагалі не справляється з тими викликами і у соціальному захисті вразливих груп населення, і їхніх житлових потреб.

"Вирішувати цю проблему потрібно комплексно - як на рівні соціальної політики, так і на рівні житлової. Однак для сфери житла кроком у цьому напрямі стане житлова реформа, законодавчим підґрунтям для якої стане остаточне ухвалення законопроєкту №12377", - зазначила Олена Шуляк.

Депутатка пояснила, що законопроєкт "Про основні засади житлової політики" - рамковий, який задасть курс майбутній реформі. Відповідно, буде ухвалено ще низку спеціальних законопроєктів, якими будуть уточнені її правила.

Зокрема, законопроєкт "Про житловий фонд соціального призначення", над створенням якого вже працюють. Як і №12377, законопроєкт про соціальне житло - один з індикаторів програми Ukraine Facility. Тобто одне з українських зобовʼязань перед ЄС, який надає Україні до 2027 року 50 млрд євро.

"Законопроєкт №12377 ми зобовʼязані ухвалити до кінця поточного року, законопроєкт про фонд житла соціального призначення - до кінця наступного. Відповідно, маємо надію, що цього разу житлова реформа в Україні все ж таки відбудеться, оскільки вона є умовою наших міжнародних партнерів", - резюмувала Олена Шуляк.