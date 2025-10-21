Макрон: Українська та європейська сторона мають бути долучені до переговорів США та росії

Президент Франції Емманюель Макрон вважає, що українська та європейська сторона мають бути долучені до переговорів США та росії щодо завершення російської агресії проти України.
Як повідомляє "Європейська правда" з посиланням на AFP, про це він сказав на пресконференції у Словенії.
Макрон загалом привітав анонсовану зустріч між президентом США Дональдом Трампом і його владіміром путіним у Будапешті, але зазначив, що до неї слід залучити українців і європейців.
"З того моменту, як вони обговорюють долю України, українці повинні бути за столом переговорів. З того моменту, як вони обговорюють питання, що впливають на безпеку європейців, європейці повинні бути за столом переговорів", – сказав він.
