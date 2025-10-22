Залужний: Війна в Україні є глобальним викликом і становить безпосередню загрозу безпеці всієї Європи

Війна в Україні є глобальним викликом і становить безпосередню загрозу безпеці всієї Європи. Європа має переглянути свої стратегії дій, щоб у співпраці з Україною і в умовах зменшення підтримки з боку США, могти протидіяти зростаючій загрозі з боку росії.

Про це йдеться в аналітичній статті посла України у Великій Британії, колишнього головнокомандувача ЗСУ Валерія Залужного під назвою «Як уникнути війни?», оприлюдненій на сайті польського аналітичного центру «Інститут Східного флангу», повідомляє Укрінформ.

За словами генерала, нинішня російська агресія не лише торкнулася кожного українця: вона «під гуркіт старого світу, що руйнується, стала глобальною, і ось-ось буде готова постукати в домівку сусіда» (Європу – ред.).

Залужний зауважив, що росія сьогодні сильно мілітаризується, її економіка перейшла на військові рейки, а суспільство накачується пропагандою. Він підкреслив, що росія інтенсифікує обстріли України, принагідно тестуючи європейські країни НАТО, здійснюючи проти них різноманітні провокації і змушуючи їх певним чином реагувати.

«..Поки Європа вирішує, чи була їхня реакція достатньо рішучою, росіяни випускають наступні тисячі дронів, а українці, виживаючи самі, продовжують вигравати час для своїх сусідів»,- наголосив ексголовнокомандувач ЗСУ, додаючи, що настав час, щоб європейці «позбулися ілюзій».

Він також наголосив, що чотири роки війни внесли «революційні зміни» у військову справу і сприяли появі «нового типу війни».

«Одна з головних особливостей такої війни – що жодна країна світу не здатна самостійно витримати сучасний рівень інтенсивності бойових дій та повністю задовольнити увесь комплекс оборонних потреб»,- підкреслив Залужний.

На його переконання, зараз потрібно будувати спільну архітектуру безпеки саме на європейському континенті. Він наголосив, шо потрібно також розуміти, «чи зможе Україна у війні на виснаження повноцінно розраховувати на Європу – як не на союзника, то хоч як на надійного партнера».

Колишній головнокомандувач ЗСУ також наголосив, що війна оголила слабкі місця у системі міжнародної безпеки, яка не змогла запобігти агресії росії та забезпечити ефективне стримування. Він вважає, що лише спільні європейські інвестиції у розвиток оборонно-промислового комплексу, виробництво зброї далекого радіусу дії та сучасних систем ППО зможуть гарантувати стабільність у регіоні.

Залужний підкреслив, що гарантування безпеки неможливе без готовності йти на непопулярні кроки, добре навчених й оснащених сучасним озброєнням збройних сил та ефективного розвитку ОПК.

«Війна в Україні, перегляд ролі США в забезпеченні європейської безпеки та нарощування боєздатності збройних сил росії, що виходять за рамки сьогоднішньої війни, мають сформувати тільки реалістичне бачення майбутньої безпекової архітектури», - наголосив Залужний.

У своїй статті посол України у Великій Британії закликав союзників до системного оновлення військових доктрин, посилення оборонних спроможностей і спільного виробництва озброєнь. Він підкреслив, що український досвід фронту є безцінним і має бути інтегрований у спільну європейську систему безпеки.

На думку Залужного, для створення нової архітектури європейського континенту потрібно не менше 5 років, які будуть супроводжуватися як інерцією, пов'язаною зі сподіванням на збереження прийнятного способу існування, так і подоланням бар'єрів у демократичному суспільстві.

«Лише наша спільна робота дозволить Україні поділитися не лише своїм горем, а й своїм унікальним досвідом ведення війни, що допоможе державам ЄС якнайскоріше покращити свої оборонні стратегії, і не лише у сфері оборонно-промислової кооперації»,- підкреслив колишній головнокомандувач ЗСУ.