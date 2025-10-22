Westinghouse: Розраховувати на повернення в роботу окупованої ЗАЕС не варто

Розраховувати на повернення в роботу окупованої рф Запорізької атомної електростанції (ЗАЕС) не варто, доки немає достовірної інформації про її технічний стан, сказав президент бізнес-підрозділу "Енергетичні системи" Westinghouse Ден Ліпман (Dan Lipman) в ексклюзивному інтерв’ю агентству "Інтерфакс-Україна".
"У мене немає якихось унікальних технічних чи технологічних інсайдів. Тож перш ніж визначити, чи зможе ЗАЕС надалі використовуватись, потрібна детальна технічна оцінка (…). Саме через брак інформації треба враховувати, принаймні в плануванні, що ЗАЕС не зможе використовуватися", – сказав він.
Як повідомив Ліпман, раніше він обговорював ситуацію щодо ЗАЕС з керівництвом Міністерства енергетики та "Енергоатому". За його словами, ситуація така, що ніхто на 100% не має реальної інформації, в якому стані перебуває ця атомна станція.
"Саме тому я вважаю, що треба рухатися швидко і встановлювати нову генерацію в Україні, в тому числі реактори АР-1000", – підкреслив топ-менеджер Westinghouse.
Як повідомлялося, у цьому самому інтерв’ю Ліпман зазначив, що проєкт будівництва енергоблоків №5,6 з американськими реакторами AP-1000 на Хмельницький АЕС наразі перебуває в активній фазі планування, і відразу після закінчення війни Westinghouse має намір швидко розпочати їх зведення.
На думку Ліпмана, після війни Україні потрібно буде докладати значних зусиль до відбудови, а енергоінфраструктура, насамперед ядерна енергетика, буде важливою складовою цієї відбудови.
"Енергоатом" і Westinghouse домовилися про будівництво в Україні дев'яти нових енергоблоків за технологією АР-1000. У квітні 2024 року на Хмельницькій АЕС було розпочато проєкт будівництва інфраструктури першого енергоблока АР-1000 – ХАЕС-5, планується будівництво ХАЕС-6 за цією технологією.
