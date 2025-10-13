Зеленський: Україна може відремонтувати лінії енергозабезпечення ЗАЕС та гарантувати її безпеку

росію треба змусити забезпечити безпеку для Запорізької АЕС, щоби ремонтні бригади змогли приступити до роботи. Для цього позиція МАГАТЕ має бути більш чіткою і чесною.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву президента України Володимира Зеленського.

Він розповів, що обговорив ситуацію на Запорізькій атомній станції з президентом Франції Емманюелем Макроном.

Зеленський наголосив, що Україна може відремонтувати лінії енергозабезпечення станції та гарантувати її безпеку, "як це вже було десятки разів". Він підкреслив, що саме українські фахівці є "стовідсотковою гарантією безпеки".

"росія не має інтересу повертати безпеку - їх треба дотиснути до цього, і потрібна більш чітка, чесна позиція МАГАТЕ. росія може й мусить припинити обстріли, щоб ремонтні бригади могли працювати", - зазначив український лідер.

Він нагадав, що наразі на Запорізькій АЕС триває найдовший блекаут - станція працює на дизель-генераторах майже три тижні.

"Так не має бути. росія користується моментом - і це зосередженість світової дипломатії на Близькому Сході. путін пішов на ескалацію на ЗАЕС, також росія зробила свої удари більш підлими по нашій енергетиці", - заявив Зеленський.

Президент додав, що ударами з повітря росіяни намагаються компенсувати те, чого їм не вдалося досягти на землі за весну і літо.