ЄІБ: Маємо намір мобілізувати великі кошти впродовж найближчих років для розвитку високих технологій в Європі

Президент Європейського інвестиційного банку (ЄІБ) Надія Кальвіно попередила про необхідність прискорення для збереження конкурентоспроможності Європи з Китаєм і США у секторі передових технологій. Для цієї мети іспанський економіст має узгодити мільярди доларів. Передає УНН із посиланням на Еl Рais.

В Європейському інвестбанку (ЄІБ) оголосили про намір мобілізувати великі кошти впродовж найближчих років для розвитку високих технологій на континенті.

Президент Європейського інвестиційного банку Надія Кальвіно попередила про необхідність прискорення об'єднання всіх країн Європи, щоб зберегти свій голос у неспокійному світовому контексті, позначеному війною в Україні, вторгненням в Газу та торговою війною, розпочатою Дональдом Трампом.

Відповідно, щоб не втратити технологічну перевагу над США, де зосереджені такі технологічні гіганти, як Google, Amazon, Apple та Facebook, а також виробничу перевагу над Китаєм, де зосереджено виробництво товарів, що споживаються в решті світу, слід сформувати фінасовий ресурс на передові проекти.

У рамках зазначеного, Європейський банк готує 250 млрд євро на технологічні інновації до 2027 року.

"Мета програми - створити 1000 європейських гігантів, які приєднаються до 3000 вже існуючих у таких галузях, як штучний інтелект, оборона, військова інфраструктура, сировинні матеріали та перехід до "зеленої" економіки", - пояснила керівниця Європейського інвестиційного банку.

Крім того, Кальвіно оголосила 21 жовтня, що Кліматичний банк, схвалив подвоєння фінансування адаптації у зв'язку з проблемами зміни клімату. План передбачає 30 мільярдів євро до 2030 року.

ЄІБ та Європейська комісія також підготували 17,5 мільярда євро для сприяння енергоефективності малих і середніх підприємств. Але єдиний центр доступу до фінансового механізму, ще має бути створений.