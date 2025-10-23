Попит на кредитування з боку населення посилився, - опитування НБУ

Банки очікують зростання кредитування бізнесу за всіма видами позик, крім валютних, і прогнозують приріст портфелів на найвищому з 2015 року рівні, свідчать результати опитування умов банківського кредитування за третій квартал, проведеного Національним банком України (НБУ).

"Баланси відповідей стали найвищими за весь період спостережень з 2015 року", – констатується у повідомленні Нацбанку.

Зазначається, що у третьому кварталі попит на кредити корпорацій дещо зріс, і банки очікують його подальшого підвищення. Попит з боку населення також посилився, і респонденти прогнозують, що ця тенденція збережеться.

Одночасно банки повідомили про пом’якшення кредитних стандартів для бізнесу — переважно великими банками щодо довгострокових позик і кредитів великим підприємствам.

У наступному кварталі вони планують пом’якшити стандарти ще більше, насамперед для малого та середнього бізнесу (МСП) та короткострокових позик.

Крім того, йдеться про пом’якшення стандартів за споживчими кредитами, тоді як для іпотеки стандарти залишилися без змін. Банки очікують подальшого послаблення і для іпотечного сегменту.

"Банки повідомили про зростання рівня схвалення заявок бізнесу та підвищення для іпотеки, водночас для споживчих позик показник залишився майже незмінним", – зазначається в результатах опитування.

За оцінками респондентів, операційний і кредитний ризики посилилися, тоді як валютний уперше з початку 2021 року зменшився. У четвертому кварталі вони прогнозують подальше зростання операційного, кредитного та валютного ризиків і зниження ризику ліквідності.

Опитування проводилося з 15 вересня по 6 жовтня 2025 року серед кредитних менеджерів 26 банків, на які припадає 96% активів банківської системи.