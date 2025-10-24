Національний банк фіксує зниження курсу гривні на 1,5%

З початку 2025 року національна валюта загалом зміцнилася на 0,65%, а ситуація на валютному ринку залишається під контролем, заявив заступник голови НБУ Юрій Гелетій на брифінгу в четвер.

"Зараз під дією сезонного чинника спостерігається незначна девальвація, яка з початку поточного місяця становить 1,5%, але з початку року ревальвація гривні становить 0,65%... Ситуація на ринку контрольована", – повідомив Гелетій.

За його словами, упродовж року обмінний курс залишався під контролем. Після короткочасного послаблення гривні на початку 2025 року пропозиція іноземної валюти на ринку поступово збільшилася, що забезпечило стабільний боковий рух курсу без різких коливань.

Гелетій наголосив, що Національний банк продовжуватиме дотримуватися політики керованої гнучкості курсу. Така стратегія, за його словами, сприяє досягненню ключової мети регулятора – зниження річної інфляції до цільового рівня 5%.

Перший заступник голови НБУ Сергій Ніколайчук пояснив, що поточні коливання гривні узгоджуються з загальносвітовими валютними тенденціями. "Послаблення долара США до євро впливає на динаміку гривні, і така взаємодія є природною для ринку", – зазначив він.

Ніколайчук також звернув увагу на структурні зміни у зовнішній торгівлі України. Дедалі більша частка зовнішньоторговельних розрахунків відбувається у євро, що впливає на структуру попиту та пропозиції на вітчизняному валютному ринку.