ЄБА: Щорічні втрати державного бюджету від тіньової економіки сягають 400–450 млрд грн

Європейська Бізнес Асоціація звернулася до державних органів із закликом вжити системних заходів для детінізації ринку роздрібної торгівлі та внести зміни до законодавства. За оцінками експертів, щорічні втрати державного бюджету від тіньової економіки сягають 400–450 млрд грн.
Про це інформує Delo.ua з посиланням на ЄБА.
Особливу увагу бізнес-спільнота приділяє штучному дробленню торговельних мереж. Великі компанії часто розподіляють діяльність через різні юридичні особи або ФОПи на спрощеній системі оподаткування, щоб уникнути повної сплати податків.
Це призводить до суттєвих втрат податкових надходжень та створює нерівні умови для інших учасників ринку.
"Національний банк України у листі від 1 листопада 2024 року надав фінансовим установам рекомендації щодо виявлення ознак подібних схем. Проте джерело проблеми — законодавча можливість "дроблення" — залишається. Це ускладнює системну боротьбу з такими схемами", - йдеться в повідомленні.
У ЄБА пропонують внести зміни до нормативно-правових актів, зокрема обмежити використання спрощеної системи для великих груп компаній, запровадити штрафи за зловживання та наділити банки повноваженнями ідентифікувати пов’язані групи ФОПів і інформувати про ризикові операції контролюючі органи.
Крім того, асоціація ініціює створення при Нацбанку реєстру осіб, платіжні операції яких потребують посиленого контролю, що дозволить своєчасно виявляти і обмежувати діяльність суб’єктів із ознаками ухилення від податків.
Відповідний лист ЄБА вже надіслано голові Комітету Верховної Ради з питань фінансів, податкової та митної політики Данилу Гетманцеву, міністру фінансів Сергію Марченку, в.о. голови Державної податкової служби Лесі Карнаух та голові Національного банку Андрію Пишному.
Ідеї оформлення, стиль та весь зміст сайту www.capital.ua є об'єктом авторського права та охороняються законом. Будь-яке використання матеріалів сайту допускається тільки при дотриманні правил передруку і за наявності гіперпосилання на www.capital.ua. Дозволяється використання тільки матеріалів, що знаходяться у відкритому доступі і лише за умови посилання та/або прямого відкритого для пошукових систем гіперпосилання на безпосередню адресу матеріалу на www.capital.ua www.capital.ua /a>. Посилання/гіперпосилання має бути розміщене в підзаголовку або першому абзаці матеріалу. Розмір шрифту посилання або гіперпосилання не повинен бути меншим за шрифт тексту використовуваного матеріалу. Будь-яке використання матеріалів, які знаходяться у закритому доступі та доступні лише зареєстрованим користувачам, допускається лише за попереднім письмовим дозволом правовласника. Категорично заборонено передрук, копіювання, відтворення, зміну або інше використання матеріалів, опублікованих з позначкою в рамках угоди про синдикацію з Financial Times Limited. Використання матеріалів, які містять посилання на агентства France-Presse, Reuters, Інтерфакс-Україна, Українські новини, УНІАН суворо заборонено. Матеріали, позначені знаком публікуються на правах реклами.
Всі права захищені. © 2012 - 2023