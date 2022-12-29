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ЄБА погіршила оцінку податкового режиму в Україні у воєнний час

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ЄБА погіршила оцінку податкового режиму в Україні у воєнний час

Члени Європейської бізнес-асоціації (ЄБА) незначно погіршили оцінку податкового режиму в Україні у воєнний час – до 2,97 балів із 5 можливих порівняно з 3,01 бала 2021 року, свідчать оприлюднені в середу результати нової хвилі опитування ЄБА "Податковий індекс".

Згідно з ними, найнижчу оцінку серед складових індексу отримав фактор адміністрування податків та підготовки податкової звітності – 2,74 бали з 5 можливих: 41% респондентів оцінюють цю процедуру задовільно, 39% вважають її обтяжливою, зокрема 8% - дуже обтяжливою, та лише 20% вважають її легкою.

"Більше респонденти скаржаться на кількість часу, який вони витрачають на підготовку податкової звітності та сплату податків", – зазначається у повідомленні.

За результатами опитування, якість податкового законодавства отримала дещо вищу загальну оцінку, ніж торік – 2,86 бала. Серед респондентів 40% оцінюють якість податкового законодавства задовільно, 26% – позитивно. Проте кількість незадоволених респондентів дещо зросла – із 30 до 34%.

Незначно покращилася оцінка якості податкового обслуговування – з 2,93 до 3,04 бала. Загалом майже незмінним залишилося співвідношення респондентів із позитивним і негативним сприйняттям якості обслуговування податковими органами: позитивно – 35%, задовільно – 39%, незадовільно – 26%.

В ЄБА зазначили, що за відгуками 43% опитаних, від початку повномасштабного вторгнення їм було легко зв'язатися з податковою службою. Водночас, 18% повідомили про труднощі в комунікації, а 40% оцінили її задовільно.

Фактор оцінки фіскального тиску знаходиться в нейтральній площині – 3,24 бала: респонденти повідомили про посилення фіскального тиску порівняно з минулим роком. Серед його проявів бізнес надав необґрунтовані трактування податкового законодавства контролюючими органами, необґрунтовані інформаційні запити та блокування податкових накладних.

За даними асоціації, 49% вважають зміни у податковому регулюванні несвоєчасними, недостатніми та неефективними, 33% вважають реагування на виклики воєнного часу задовільним, 18% вважають їх своєчасними, повними та дієвими.

За результатами опитування бізнес для полегшення роботи компаній порекомендував Податковій уточнювати правила, що недвозначно звільняють від штрафів за порушення, допущені в період дії воєнного стану, спрощувати реєстрацію податкових накладних, звести до мінімуму кількість запитів і перевірок, зменшити обмеження щодо використання власних валютних коштів та спростити правила перетину кордону для співробітників.

Опитування проводиться із 2011 року. У цій його хвилі взяли участь 111 фахівців у сфері податків і фінансів компаній-членів ЄБА. Опитування проводилося з 17 листопада до 23 грудня.

Нагадаємо, Президент України Володимир Зеленський на зустрічі з представниками ділових кіл — членами Європейської бізнес-асоціації (ЄБА) заявив, що «накопичення військ біля кордонів — це психологічний тиск із сторони наших сусідів. Ми нічого нового в цьому не бачимо. Що стосується ризиків - ризики є і не закінчуються з 2014 року. Питання в градусі цих ризиків і як ми на них реагуємо».

Источник: Интерфакс-Украина
ЄБА, Податковий індекс
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