Стармер і Макрон домовилися забезпечити енергетичну стійкість України

Прем'єр-міністр Великої Британії Кір Стармер і президент Франції Еммануель Макрон як співголови Коаліції охочих домовилися забезпечити енергетичну стійкість України, надати невідкладну допомогу для захисту й відновлення інфраструктури.

Відповідну заяву співголів за підсумками зустрічі Коаліції охочих опублікував Офіс президента України.

Лідери продемонстрували одностайність у підтримці України, а також спільне прагнення до справедливого тривалого миру та припинення насильства.

Вони привітали той факт, що президент України Володимир Зеленський підтримав ідею повного та безумовного припинення вогню. Водночас зауважили, що володимир путін відповідну пропозицію відхилив, а сама рф посилила свої атаки на цивільне населення й інфраструктуру України, безрозсудно порушила повітряний простір НАТО.

Також лідери повністю підтримали заяви президента США Дональда Трампа про те, що поточна лінія зіткнення має стати відправною точкою для будь-яких переговорів. Вони підтвердили свою повну підтримку суверенітету й територіальної цілісності України, а також принципу незмінності державних кордонів силою.

Глави держав наголосили на важливості посилення економічного тиску на росію – як зараз, так і до моменту, коли вдасться забезпечити справедливий і тривалий мир для України.

Вони погодилися здійснити подальші кроки для витіснення російських нафти та газу зі світового ринку, припинення залишкових імпортних поставок цих енергоносіїв до своїх країн і запобігання тому, щоб треті країни торгували російськими енергоресурсами й цим самим сприяли продовженню російської агресії. Також привітали нещодавні дії США, спрямовані на реалізацію цих цілей.

Лідери домовилися надалі працювати над додатковими заходами, спрямованими на усунення загрози, яку становлять судна "тіньового флоту" для морського довкілля й національної безпеки. Серед таких заходів – подальше запровадження санкцій, стримування третіх країн від взаємодії з "тіньовим флотом", посилення обміну інформацією, а також готовність до регуляторних і превентивних кроків.

Глави держав погодилися поглиблювати координацію зусиль для підвищення спільної ефективності.

Вони висловили намір задовольнити нагальні фінансові потреби України на 2026-2027 роки, зокрема опрацювати варіанти використання повної вартості заморожених суверенних активів рф, щоб Україна мала необхідні ресурси для захисту своєї території та відновлення спроможностей своїх Збройних сил. Це має здійснюватися додатково до наявної двосторонньої військової підтримки, обсяги якої не зменшуватимуться.

Лідери рішуче засудили чинну кампанію росії зі знищення енергетичної та газової інфраструктури України, спрямовану на створення гуманітарної катастрофи та підрив стійкості українського народу.

На завершення лідери підтвердили свою налаштованість створити надійні механізми убезпечення України в майбутньому, щоб вона могла захищатися від можливих атак.

Підтвердили, зокрема, і наявність планів після припинення бойових дій розгорнути в Україні багатонаціональні сили, щоб убезпечити український повітряний і морський простір, сприяти відновленню оборонних спроможностей України.