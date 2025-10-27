Мінфін США: Ми досягли остаточної угоди щодо TikTok

Міністр фінансів США Скотт Бессент заявив, що угоду щодо TikTok остаточно укладуть 30 жовтня під час зустрічі президента США Дональда Трампа з лідером Китаю Сі Цзіньпіном.
Як передає Укрінформ, про це повідомляє CBS News.
"Ми досягли остаточної угоди щодо TikTok. Ми досягли її в Мадриді, і я вважаю, що станом на сьогодні всі деталі узгоджено, і двом лідерам залишилося завершити цю угоду в четвер у Кореї", - йдеться у повідомленні.
За словами американського урядовця, він не бере участі у комерційній частині переговорів.
"Моє завдання було переконати китайську сторону погодити операцію, і я вважаю, що ми успішно це зробили», - наголосив американський міністр.
Минулого місяця президент США Дональд Трамп підписав указ, що відкрив шлях для реструктуризації TikTok і дозволив платформі продовжити роботу у США за умови створення нової компанії з американськими інвесторами.
За планом, нова структура TikTok матиме більшість американських власників і раду директорів, де переважатимуть громадяни США. Китайська компанія ByteDance та її афілійовані структури володітимуть менше ніж 20% акцій нового підприємства.
Водночас голова комітету Палати представників з питань Китаю, республіканець Джон Муленар, висловив сумнів щодо безпеки угоди.
"Поки китайці залишаються залученими, є підстави для недовіри», - зазначив він.
