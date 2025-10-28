Через санкції США грецькі танкерні компанії почали відмовлятися від співпраці з експортерами з рф

Грецькі танкерні компанії, що забезпечують приблизно третину експорту російської нафти із західних портів, почали відмовлятися від співпраці з експортерами з рф через нові санкції адміністрації президента США Дональда Трампа.
Про це повідомляє Moscow Times із посиланням на свої джерела.
За їхніми даними, участь грецьких перевізників, які ще недавно щомісяця транспортували від 10 до 20 млн барелів нафти, наприкінці жовтня скоротилася до мінімуму. Тепер транспортуванням російської нафти Urals здебільшого займаються судна тіньового флоту.
На тлі цього вартість фрахту різко зросла: перевезення однієї партії з Приморська або Усть-Луги до Індії перевищує 8 млн доларів, а подекуди сягає 10 млн доларів за рейс.
Аналітики зазначають, що головна проблема для російських експортерів – фактична заборона розрахунків у доларах. Це особливо ускладнює торгівлю з Індією, де сторони досі не узгодили механізм оплати національних валют.
