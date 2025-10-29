Войти

Читай
бесплатно!
Разделы

Економіка

RSS

FT: Apple вперше в історії досягла ринкової капіталізації у $4 трлн

89

Американська корпорація Apple вперше в історії досягла ринкової капіталізації у $4 трлн, приєднавшись до Microsoft і Nvidia, які раніше цього року перетнули аналогічну позначку, пише FT.

Зростання акцій менш ніж на 1% під час торгів у Нью-Йорку у вівторок підняло ринкову вартість Apple до нового рекорду, зробивши її третьою публічною компанією, яка перевищила оцінку у $4 трлн.

Раніше лідером цього клубу стала Nvidia, яка завдячує своїй вартості у $4,7 трлн стрімкому розвитку штучного інтелекту. Microsoft тимчасово сягнула позначки $4 трлн у липні, а тепер знову піднялася до $4,1 трлн після новин про реструктуризацію OpenAI, що оцінила її частку в $135 млрд.

Попри побоювання, що Apple відстає у сфері AI, вартість її акцій зросла на 28% за останні шість місяців. Цьому сприяла успішна прем’єра нового iPhone — наймасштабнішого редизайну за останні роки, який активізував попит серед користувачів.

Аналітики також очікують, що прибутковий сервісний бізнес Apple вперше перевищить $100 млрд річного доходу, коли компанія оголосить фінансові результати цього четверга.

Apple
Версия для печати
Материалы по теме
Завантаження...
Комментарии (0)
Для того, чтобы оставить комментарий, Вы должны авторизоваться.
Гость
Добавить комментарий

головні новини

Архив раздела

Стрічка новин

RSS
Среда, 29 октября 2025
Вторник, 28 октября 2025
Понедельник, 27 октября 2025
Все новости
реклама
Капитал
реклама
Разделы

Ідеї оформлення, стиль та весь зміст сайту www.capital.ua є об'єктом авторського права та охороняються законом. Будь-яке використання матеріалів сайту допускається тільки при дотриманні правил передруку і за наявності гіперпосилання на www.capital.ua. Дозволяється використання тільки матеріалів, що знаходяться у відкритому доступі і лише за умови посилання та/або прямого відкритого для пошукових систем гіперпосилання на безпосередню адресу матеріалу на www.capital.ua www.capital.ua /a>. Посилання/гіперпосилання має бути розміщене в підзаголовку або першому абзаці матеріалу. Розмір шрифту посилання або гіперпосилання не повинен бути меншим за шрифт тексту використовуваного матеріалу. Будь-яке використання матеріалів, які знаходяться у закритому доступі та доступні лише зареєстрованим користувачам, допускається лише за попереднім письмовим дозволом правовласника. Категорично заборонено передрук, копіювання, відтворення, зміну або інше використання матеріалів, опублікованих з позначкою в рамках угоди про синдикацію з Financial Times Limited. Використання матеріалів, які містять посилання на агентства France-Presse, Reuters, Інтерфакс-Україна, Українські новини, УНІАН суворо заборонено. Матеріали, позначені знаком Реклама публікуються на правах реклами.

Всі права захищені. © 2012 - 2023