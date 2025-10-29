FT: Apple вперше в історії досягла ринкової капіталізації у $4 трлн

Американська корпорація Apple вперше в історії досягла ринкової капіталізації у $4 трлн, приєднавшись до Microsoft і Nvidia, які раніше цього року перетнули аналогічну позначку, пише FT.
Зростання акцій менш ніж на 1% під час торгів у Нью-Йорку у вівторок підняло ринкову вартість Apple до нового рекорду, зробивши її третьою публічною компанією, яка перевищила оцінку у $4 трлн.
Раніше лідером цього клубу стала Nvidia, яка завдячує своїй вартості у $4,7 трлн стрімкому розвитку штучного інтелекту. Microsoft тимчасово сягнула позначки $4 трлн у липні, а тепер знову піднялася до $4,1 трлн після новин про реструктуризацію OpenAI, що оцінила її частку в $135 млрд.
Попри побоювання, що Apple відстає у сфері AI, вартість її акцій зросла на 28% за останні шість місяців. Цьому сприяла успішна прем’єра нового iPhone — наймасштабнішого редизайну за останні роки, який активізував попит серед користувачів.
Аналітики також очікують, що прибутковий сервісний бізнес Apple вперше перевищить $100 млрд річного доходу, коли компанія оголосить фінансові результати цього четверга.
