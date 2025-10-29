NBC News: путін рішуче налаштований продовжувати війну в Україні

російський диктатор володимир путін рішуче налаштований продовжувати війну в Україні та перемагати на полі бою. Про це повідомляє NBC News із посиланням на неназваних конгресмена та високопосадовця США, інформує УНН.
Зазначається, що нещодавно американська розвідка в жовтні надала членам Конгресу аналітику, згідно з якою путін "більш ніж будь-коли раніше" налаштований продовжувати війну в Україні та просуватися на фронті.
"Аналіз, який був доведений до відома членів Конгресу цього місяця, показав, що немає жодних ознак готовності росії до компромісу щодо України, попри намагання президента Дональда Трампа організувати мирні переговори", - цитує видання одного зі своїх співрозмовників.
Автори вказують, що ця оцінка узгоджується з тим, як розвідувальні служби США та Заходу сприймали позицію російського режиму з лютого 2022 року, коли путін наказав розпочати неспровоковане вторгнення в Україну.
Білий дім відмовився коментувати оцінку розвідки та вказав на публічні коментарі Трампа щодо зусиль для досягнення мирної угоди.
"Як заявив президент, це величезні санкції проти двох їхніх великих нафтових компаній, які, як він сподівається, допоможуть завершити війну. Він чітко заявив, що настав час припинити вбивства та укласти угоду про припинення війни. Сполучені Штати продовжуватимуть виступати за мирне вирішення питання війни, а постійний мир залежить від готовності росії до доброчесних переговорів", - зазначили у Білому домі.
