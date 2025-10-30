ITC: У 2025-му золото пережило чи не найбільше зростання на останні роки

Дефіцит золота є однією з причин, чому воно лишається "безпечною гаванню" в часи політичної та економічної невизначеності.

У 2025-му метал пережив чи не найбільше зростання на останні роки - на понад 50%, передає Gazeta.ua з посиланням на ITC.

Якби все золото, яке коли-небудь видобували у світі (близько 216 000 тонн) розплавили й перетворили на куб - він сягав би висотою 22 метрів, що приблизно дорівнює висоті чотириповерхового будинку. Якщо те саме зробити із залишком запасів, доступних нині для видобутку (64 000 тонни), то висота куба склала б всього 15 метрів.

Майже три чверті доступного на цей час у світі золота видобуто. Нові відкриття відбуваються все рідше, а витрати на видобуток ростуть, тож увага зміщується на перероблювання та вдосконалення доступних технологій.

Друга половина 20 ст. в цьому випадку стала найбільшим рушієм. Повоєнна епоха започаткувала створення великомасштабних відкритих кар'єрів та ефективних методів перероблювання, в результаті - дві третини коли-небудь видобутого золота видобули з 1950 року.

З усього видобутого золота близько 45% існує у вигляді ювелірних виробів, тоді як 22% зберігається у вигляді злитків та монет. Центральні банки разом володіють близько 17%, використовуючи золото як стратегічний захист від інфляції та геополітичної нестабільності. Золото також використовується в технологіях та інших галузях промисловості, живлячи електроніку та аерокосмічні компоненти.

Вперше в історії у 2025 році вартість золота перетнула $4000 за унцію. Інвестори шукали безпечного притулку від слабшого долара, геополітичної волатильності та економічної невизначеності.

Водночас Китай та інші країни диверсифікують свої інвестиції, відходячи від скарбничих облігацій США до золота, після жорстких санкцій Вашингтона проти росії після її повномасштабного вторгнення в Україну у 2022 році. Роздрібні інвестори також вкладають кошти в золото, захищаючись від стійкої інфляції.

Економічні запаси золота в землі становлять близько 64 000 тонн, але не враховують нерозкриті родовища. Вони існують, але пошук і видобуток стає дедалі складнішим і дорожчим: родовища містять меншу концентрацію золота в руді, а нові поклади часто лежать глибше під землею і на важкодоступних територіях.