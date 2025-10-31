Мінфін: Уряд продовжує підтримку деокупованих та постраждалих від війни територій

Уряд продовжує послідовну фінансову підтримку деокупованих та постраждалих від війни територій. Схвалено розподіл 1,4 млрд грн додаткової дотації, яка буде спрямована 360 місцевим бюджетам територіальних громад, а також обласним бюджетам за третій квартал 2025 року.
Про це інформує Delo.ua з посиланням на пресслужбу Міністерства фінансів України.
Ця додаткова дотація є критично важливим механізмом для компенсації втрат доходів місцевих бюджетів, що виникли внаслідок бойових дій, тимчасової окупації або через близькість до лінії фронту.
Фінансова допомога розподілена наступним чином:
Держава системно підтримує громади, які розташовані поблизу фронту: цьогоріч місцеві бюджети цих територій вже отримали понад 15,9 млрд грн додаткових дотацій. Зазначені кошти мають бути ефективно використані органами місцевого самоврядування на життєво важливі сфери – підтримку шкіл, лікарень, соціальних установ та стимулювання місцевої економіки.
