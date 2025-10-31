Defense Express: Чеська компанія запустила в Україні ліцензійне виробництво артилерійських снарядів

Чеське оборонне обʼєднання Czechoslovak Group запустило ліцензійне виробництво артилерійських снарядів калібрів 155 мм і 105 мм на потужностях підприємства "Українська бронетехніка".

Це один із перших прикладів перенесення західної технології великокаліберних боєприпасів до України, що дає змогу налагодити повний цикл виробництва на місці, повідомляє Defense Express.

"Наразі від CSG постачаються метальні заряди, вибухові заряди та підривачі, а наша задача - налаштувати кінцевий збірний цикл", - сказав представник Czechoslovak Group Андрій Чиртек.

CSG передала ліцензію та технології українському партнеру. Це дозволило запустити виготовлення корпусів, наповнення вибуховою речовиною та остаточне збирання. З боку CSG постачають ключові комплектуючі.

"Загальний рівень локалізації виробництва зараз становить близько 50% з планом досягнути 80% і перевести виробництво підривачів до України", - зазначили аналітики проєкту.

Оголошена початкова потужність заводу складає 100 тис. снарядів калібру 155 мм та 50 тис. снарядів калібру 105 мм.

"Запуск виробництва є важливим кроком для посилення обороноздатності країни та диверсифікації джерел постачання", - підкреслив генеральний директор Української бронетехніки Владислав Бельбас.

Проєкт передбачає поступове нарощення власних компетенцій. Спочатку імпортують критичні вузли, водночас вчать локальні кадри та поступово переміщують технології й виробництво критичних елементів усередину країни.

Паралельно в Україні реалізуються інші ініціативи у сфері боєприпасів. Йдеться про ліцензійні угоди з норвезькою Nammo та будівництво заводу "під ключ" від Rheinmetall, що також має збільшити внутрішній випуск боєприпасів.