Тихий: Не рекомендую жодним журналістам довіряти жодним пропозиціям путіна

В українському МЗС відреагували на заяву путіна про "коридор" для журналістів у райони Покровська та Куп'янська.
"Чесно кажучи, я не рекомендую жодним журналістам довіряти жодним пропозиціям путіна щодо «коридорів» у зоні бойових дій. Я на власні очі бачив, як такі пропозиції виглядають — 29 серпня 2014 року в Іловайську", – написав речник міністерства закордонних справ України Георгій Тихий у соцмережі Х.
Він зазначив,що єдиною метою путіна є продовження війни, і він ніколи не дотримувався жодної зі своїх обіцянок щодо припинення вогню.
"Не допомагайте йому виправдовувати свої злочини через російські провокації проти журналістів", – наголосив речник і нагадав, що будь-які візити на окуповану росією територію без дозволу України є порушенням законодавства нашої держави та міжнародного права.
Такі візити матимуть довгострокові репутаційні та правові наслідки, і МЗС "уважно стежить за подіями".
