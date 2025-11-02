Свириденко розкрила деталі програми «Зимова підтримка»

Пакет допомоги «Зимова підтримка» включатиме, як запущені програми, так і так і нові заходи підтримки.
Як передає Укрінформ, про це Прем’єр-міністерка Юлія Свириденко написала у Телеграмі.
«Готуємо пакет зимової підтримки для українців. Визначили пріоритетні напрями і компоненти на нараді із Президентом України», - зазначила Свириденко.
За її словами, пакет включатиме як вже запущені програми, зокрема фіксовані ціни на енергоносії для населення, житлові субсидії, підтримку ОСББ для енергоефективності та допомогу на генератори, мораторій на відключення в прифронтових районах і виплати ВПО на дрова, так і нові заходи підтримки.
Свириденко зазначила, що уряд працює над запуском програм. Зокрема, можливістю одноразової виплати для всіх громадян України на зиму, що знайома українцям з минулої зими.
Передбачена нова грошова допомога для українців, які найбільше постраждали від війни або перебувають у складних життєвих обставинах, зокрема для ВПО, людей, які втратили роботу через війну, та малозабезпечених сімей.
Планується впровадження нової програми безкоштовних поїздок по Україні для всіх громадян від Укрзалізниці - 3000 кілометрів.
Також передбачена комплексна перевірка здоровʼя для людей віком 40+ цієї зими.
«Детально про всі компоненти пакету зимової підтримки повідомлятимемо найближчим часом», - наголосила Свириденко.
