ООН: Руйнування української енергетичної інфраструктури росією напередодні зими є формою терору

Руйнування української енергетичної інфраструктури росією напередодні зими є "формою терору".

Як передає Укрінформ, про це заявив гуманітарний координатор ООН з питань України Матіас Шмале на пресконференції в Женеві, повідомляє APA.

"Як заявив Шмале, руйнування енергетичної інфраструктури напередодні четвертої зими від початку війни має "очевидний" вплив на цивільне населення і є "формою терору", - йдеться у повідомленні.

Шмале, на цьому тлі зазначив, що план зимової допомоги ООН, який має на меті забезпечити понад 1,7 млн осіб опаленням та фінансовою підтримкою, наразі профінансовано лише наполовину.

Координатор ООН також наголосив, що життя цивільного населення поблизу фронту дедалі більше перетворюється на "боротьбу за виживання", а кількість загиблих і поранених серед цивільних зросла на 30% порівняно з минулим роком. За його словами, третина цьогорічних випадків загибелі та поранення мирного населення стала наслідком атак дронів.

"Окрім терору війни, сирен і атак, це дедалі частіше також боротьба за виживання", - заявив Шмале.

В управлінні ООН з координації гуманітарних справ виходять з того, що війна рф проти України триватиме і у 2026 році.

"Наша базова оцінка на 2026 рік полягає в тому, що війна триватиме", - сказав Шмале.

Він також підкреслив, що попри втому від війни, українці демонструють надзвичайну стійкість, однак цю стійкість "не слід романтизувати".