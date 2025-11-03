Войти

Читай
бесплатно!
Разделы

Інтереси

RSS

Сибіга: Далекобійна міць України є ключовим фактором, котрий змусить росію припинити війну

65

Далекобійна міць України є ключовим фактором, котрий змусить росію припинити війну, вважає глава МЗС Андрій Сибіга.

Про це міністр заявив на платформі X у неділю, 2 листопада.

"Далекобійна сила України є ключем до примушення росії припинити війну. Чим далі ми зможемо досягти, тим коротшою буде війна. Відповідні можливості України швидко зростають. Кількість успішних ударів по законних військових цілях у росії зростає щотижня. Це добре прорахована, точна та розумна кампанія, спрямована на послаблення російської воєнної машини та примус до швидшого завершення війни в москві", - зазначив він.

За його словами, у майбутньому далекобійний арсенал України слугуватиме засобом стримування та гарантією від нової російської агресії. Втім, для цього необхідні більші інвестиції.

"Закликаю партнерів збільшити внески. Будуйте в Україні та будуйте разом з Україною. Розпочинайте нові спільні проєкти. Це дорога з двостороннім рухом, тому що ті, хто допомагає Україні зараз, отримують нові можливості для власного оборонного потенціалу в майбутньому", - додав глава МЗС.

Сибіга наголосив, що війна, яку росія розв'язала проти України, повертається туди, звідки вона прийшла.

"Це справедливо. Чим швидше це усвідомлять у кремлі, тим швидше вони приймуть єдине розумне рішення - припинити цю війну", - резюмував він.

Сибіга
Версия для печати
Материалы по теме
Завантаження...
Комментарии (0)
Для того, чтобы оставить комментарий, Вы должны авторизоваться.
Гость
Добавить комментарий

головні новини

Архив раздела

Стрічка новин

RSS
Понедельник, 3 ноября 2025
Воскресенье, 2 ноября 2025
Суббота, 1 ноября 2025
Пятница, 31 октября 2025
Четверг, 30 октября 2025
Все новости
реклама
Капитал
реклама
Разделы

Ідеї оформлення, стиль та весь зміст сайту www.capital.ua є об'єктом авторського права та охороняються законом. Будь-яке використання матеріалів сайту допускається тільки при дотриманні правил передруку і за наявності гіперпосилання на www.capital.ua. Дозволяється використання тільки матеріалів, що знаходяться у відкритому доступі і лише за умови посилання та/або прямого відкритого для пошукових систем гіперпосилання на безпосередню адресу матеріалу на www.capital.ua www.capital.ua /a>. Посилання/гіперпосилання має бути розміщене в підзаголовку або першому абзаці матеріалу. Розмір шрифту посилання або гіперпосилання не повинен бути меншим за шрифт тексту використовуваного матеріалу. Будь-яке використання матеріалів, які знаходяться у закритому доступі та доступні лише зареєстрованим користувачам, допускається лише за попереднім письмовим дозволом правовласника. Категорично заборонено передрук, копіювання, відтворення, зміну або інше використання матеріалів, опублікованих з позначкою в рамках угоди про синдикацію з Financial Times Limited. Використання матеріалів, які містять посилання на агентства France-Presse, Reuters, Інтерфакс-Україна, Українські новини, УНІАН суворо заборонено. Матеріали, позначені знаком Реклама публікуються на правах реклами.

Всі права захищені. © 2012 - 2023