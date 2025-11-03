Сибіга: Далекобійна міць України є ключовим фактором, котрий змусить росію припинити війну

Далекобійна міць України є ключовим фактором, котрий змусить росію припинити війну, вважає глава МЗС Андрій Сибіга.
Про це міністр заявив на платформі X у неділю, 2 листопада.
"Далекобійна сила України є ключем до примушення росії припинити війну. Чим далі ми зможемо досягти, тим коротшою буде війна. Відповідні можливості України швидко зростають. Кількість успішних ударів по законних військових цілях у росії зростає щотижня. Це добре прорахована, точна та розумна кампанія, спрямована на послаблення російської воєнної машини та примус до швидшого завершення війни в москві", - зазначив він.
За його словами, у майбутньому далекобійний арсенал України слугуватиме засобом стримування та гарантією від нової російської агресії. Втім, для цього необхідні більші інвестиції.
"Закликаю партнерів збільшити внески. Будуйте в Україні та будуйте разом з Україною. Розпочинайте нові спільні проєкти. Це дорога з двостороннім рухом, тому що ті, хто допомагає Україні зараз, отримують нові можливості для власного оборонного потенціалу в майбутньому", - додав глава МЗС.
Сибіга наголосив, що війна, яку росія розв'язала проти України, повертається туди, звідки вона прийшла.
"Це справедливо. Чим швидше це усвідомлять у кремлі, тим швидше вони приймуть єдине розумне рішення - припинити цю війну", - резюмував він.
