СЗРУ: Війна проти України поступово руйнує економіку росії

Економічні проблеми рф, спричинені війною проти України та західними санкціями, продовжують поглиблюватися. До зростання витрат, дефіциту перевізників і втрати доступу до європейських портів додалося закриття кордону між Литвою та рб, що поставило під загрозу транзит до Калінінграда. Про це інформує Служба зовнішньої розвідки України (СЗРУ).

Так, рб запропонувала альтернативний маршрут: вантажі доставлятимуть автотранспортом до складів у кількох білоруських містах, а звідти – залізницею та поромами. Офіційний Мінськ стверджує, що схема скоротить терміни доставки до десяти днів і зніме напруження на кордоні.

Втім, наголошують у відомстві, цей "рятівний" варіант не здатен компенсувати наслідки міжнародної ізоляції. Нині російські логістичні компанії залишаються в умовах хронічного дефіциту транспорту, нестачі запчастин, зростання цін на пальне та відсутності доступу до ключових ринків.

Попри заяви про розширення співпраці з Африкою, Латинською Америкою чи Близьким Сходом, ці напрямки не зможуть замінити втрату Європи.

"Закриття західних кордонів і політична ізоляція лише підкреслюють: війна проти України поступово руйнує економіку росії. А спроби лукашенка підтримати москву не вирішують проблеми – вони лише глибше занурюють білорусь у кризу, створену кремлем", – резюмували у СЗРУ.