СЗРУ: Війна проти України поступово руйнує економіку росії

Економічні проблеми рф, спричинені війною проти України та західними санкціями, продовжують поглиблюватися. До зростання витрат, дефіциту перевізників і втрати доступу до європейських портів додалося закриття кордону між Литвою та рб, що поставило під загрозу транзит до Калінінграда. Про це інформує Служба зовнішньої розвідки України (СЗРУ).
Так, рб запропонувала альтернативний маршрут: вантажі доставлятимуть автотранспортом до складів у кількох білоруських містах, а звідти – залізницею та поромами. Офіційний Мінськ стверджує, що схема скоротить терміни доставки до десяти днів і зніме напруження на кордоні.
Втім, наголошують у відомстві, цей "рятівний" варіант не здатен компенсувати наслідки міжнародної ізоляції. Нині російські логістичні компанії залишаються в умовах хронічного дефіциту транспорту, нестачі запчастин, зростання цін на пальне та відсутності доступу до ключових ринків.
Попри заяви про розширення співпраці з Африкою, Латинською Америкою чи Близьким Сходом, ці напрямки не зможуть замінити втрату Європи.
"Закриття західних кордонів і політична ізоляція лише підкреслюють: війна проти України поступово руйнує економіку росії. А спроби лукашенка підтримати москву не вирішують проблеми – вони лише глибше занурюють білорусь у кризу, створену кремлем", – резюмували у СЗРУ.
Ідеї оформлення, стиль та весь зміст сайту www.capital.ua є об'єктом авторського права та охороняються законом. Будь-яке використання матеріалів сайту допускається тільки при дотриманні правил передруку і за наявності гіперпосилання на www.capital.ua. Дозволяється використання тільки матеріалів, що знаходяться у відкритому доступі і лише за умови посилання та/або прямого відкритого для пошукових систем гіперпосилання на безпосередню адресу матеріалу на www.capital.ua www.capital.ua /a>. Посилання/гіперпосилання має бути розміщене в підзаголовку або першому абзаці матеріалу. Розмір шрифту посилання або гіперпосилання не повинен бути меншим за шрифт тексту використовуваного матеріалу. Будь-яке використання матеріалів, які знаходяться у закритому доступі та доступні лише зареєстрованим користувачам, допускається лише за попереднім письмовим дозволом правовласника. Категорично заборонено передрук, копіювання, відтворення, зміну або інше використання матеріалів, опублікованих з позначкою в рамках угоди про синдикацію з Financial Times Limited. Використання матеріалів, які містять посилання на агентства France-Presse, Reuters, Інтерфакс-Україна, Українські новини, УНІАН суворо заборонено. Матеріали, позначені знаком публікуються на правах реклами.
Всі права захищені. © 2012 - 2023