Станом на 4 листопада Пенсійний фонд вже профінансував низку соціальних виплат, - ЗМІ

Попри війну, держава продовжує підтримувати своїх громадян, зокрема тих, хто був змушений покинути домівки через бойові дії. Внутрішньо переміщені особи потребують не лише житла та роботи, а й стабільної соціальної підтримки. Саме тому уряд забезпечує регулярне фінансування необхідних виплат, щоб допомогти людям відновити нормальне життя.

Чи було фінансування ВПО у листопаді, читайте в матеріалі Фактів.

Станом на 4 листопада Пенсійний фонд вже профінансував низку соціальних виплат:

Пенсійні виплати – 3,3 млрд грн, з яких 1,6 млрд грн виплачено через Укрпошту, а ще 1,7 млрд грн – через уповноважені банки.

Житлові субсидії та пільги – 2,5 млрд грн.

Страхові виплати – 1,3 млрд грн, у тому числі 0,1 млрд грн спрямовано на оплату лікарняних.

Протягом листопада Пенсійний фонд надав понад 137 тисяч послуг громадянам, які звернулися за допомогою, зокрема й внутрішньо переміщеним особам.

За інформацією Пенсійного фонду України, усі пенсійні та соціальні виплати проводяться у визначені строки, а саме з 4 по 25 число кожного місяця.

У цей період громадяни отримують пенсії, субсидії, державну допомогу та інші належні виплати. Відповідно, фінансування виплат ВПО у листопаді також здійснюватиметься в цей проміжок часу.

Також держава дає пільгові кредити на придбання житла для ВПО. Міністр соціальної політики, сім’ї та єдності України Денис Улютін звернувся до місцевих громад із закликом долучатися до співфінансування пільгових кредитів на житло для внутрішньо переміщених осіб.

Він зазначив, що ВПО прагнуть бути економічно активними та самостійними, а громади — отримати кваліфікованих фахівців, яких нині відчутно бракує.

За його словами, Міністерство соціальної політики, сім’ї та єдності України розробило нову програму пільгового житлового кредитування для внутрішньо переміщених осіб і мешканців прифронтових територій. У межах цієї програми держава бере на себе 70% першого внеску, покриває 70% щомісячних платежів упродовж року, а також до 40 тисяч гривень на оформлення документів.

Водночас громади можуть долучитися до фінансування, компенсуючи решту 30% вартості кредиту, щоб допомогти ВПО оселитися та залишитися працювати на новому місці.

«У найбільш складний етап в житті внутрішньо переміщеної особи, коли вона потребує найбільшої підтримки, держава має допомогти. Внутрішньо переміщені особи хочуть бути економічно активними, громади потребують фахівців. Я знаю випадки, коли регіони долучаються до цієї програми та дофінансовують кредити, аби привабити до своєї громади потрібних спеціалістів», – сказав Денис Улютін.