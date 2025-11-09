Гринчук: Енергосистема України частково стабілізована, однак відмовитися від відключень електроенергії поки неможливо

Енергосистема України частково стабілізована після наймасштабнішої від початку війни ворожої атаки в ніч на суботу, однак повністю відмовитися від аварійних та планових відключень електроенергії поки неможливо, повідомила міністерка енергетики Світлана Гринчук.

"Нам вдалося стабілізувати трішки систему і перевести вже на графіки погодинних відключень для того, щоб споживачам простіше було планувати свої дії у зв'язку з відключенням електроенергії", - сказала Гринчук в ефірі телемарафону ввечері суботи.

Вона зазначила, що навіть для дрібних ремонтів потрібно на певний час вимикати обладнання для того, щоб його перезапустити, відремонтувати та замінити, тож у всіх практично регіонах діяли графіки погодинних відключень.

"Важливо зрозуміти, що навіть для того, щоб нам провести ремонти і для стабілізації робіт, звичайно, потрібні графіки відключень, по-іншому система не працює. І заяви про те, що не підготувалися енергетики, інші служби, вони абсолютно не відповідають дійсності", - сказала Гринчук.

За її словами, енергетики працюють в регіонах на Харківщині, Полтавщині, Київщині не просто для оцінки наслідків, а координації дій щодо розгортання альтернативних джерел житлення, встановлення малих блочних модульних котелень для повернення людям тепла та світла.

"Для того, щоб ці пошкодження усунути, відремонтувати і стабілізувати роботу енергосистеми, застосовувалися операторам системи передачі спочатку графіки аварійних відключень, спеціальні графіки аварійних відключень в таких регіонах, як Київщина, Дніпропетровщина, Донеччина, Харківщина, Полтавщина, Чернігівщина та Сумщина", - пояснила Гринчук, додавши, що такої атаки, як у ніч на суботу, рф не здійснювала навіть на початку повномасштабного вторгнення.

"Такої кількості балістичних саме ракет, які напряму атакували енергетичні об'єкти, дійсно навіть з початку війни важко згадати", - каже вона.