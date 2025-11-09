Войти

Читай
бесплатно!
Разделы

Інтереси

RSS

Гринчук: Енергосистема України частково стабілізована, однак відмовитися від відключень електроенергії поки неможливо

117

Енергосистема України частково стабілізована після наймасштабнішої від початку війни ворожої атаки в ніч на суботу, однак повністю відмовитися від аварійних та планових відключень електроенергії поки неможливо, повідомила міністерка енергетики Світлана Гринчук.

"Нам вдалося стабілізувати трішки систему і перевести вже на графіки погодинних відключень для того, щоб споживачам простіше було планувати свої дії у зв'язку з відключенням електроенергії", - сказала Гринчук в ефірі телемарафону ввечері суботи.

Вона зазначила, що навіть для дрібних ремонтів потрібно на певний час вимикати обладнання для того, щоб його перезапустити, відремонтувати та замінити, тож у всіх практично регіонах діяли графіки погодинних відключень.

"Важливо зрозуміти, що навіть для того, щоб нам провести ремонти і для стабілізації робіт, звичайно, потрібні графіки відключень, по-іншому система не працює. І заяви про те, що не підготувалися енергетики, інші служби, вони абсолютно не відповідають дійсності", - сказала Гринчук.

За її словами, енергетики працюють в регіонах на Харківщині, Полтавщині, Київщині не просто для оцінки наслідків, а координації дій щодо розгортання альтернативних джерел житлення, встановлення малих блочних модульних котелень для повернення людям тепла та світла.

"Для того, щоб ці пошкодження усунути, відремонтувати і стабілізувати роботу енергосистеми, застосовувалися операторам системи передачі спочатку графіки аварійних відключень, спеціальні графіки аварійних відключень в таких регіонах, як Київщина, Дніпропетровщина, Донеччина, Харківщина, Полтавщина, Чернігівщина та Сумщина", - пояснила Гринчук, додавши, що такої атаки, як у ніч на суботу, рф не здійснювала навіть на початку повномасштабного вторгнення.

"Такої кількості балістичних саме ракет, які напряму атакували енергетичні об'єкти, дійсно навіть з початку війни важко згадати", - каже вона.

енергосистема, Гринчук
Версия для печати
Материалы по теме
Завантаження...
Комментарии (0)
Для того, чтобы оставить комментарий, Вы должны авторизоваться.
Гость
Добавить комментарий

головні новини

Архив раздела

Стрічка новин

RSS
Воскресенье, 9 ноября 2025
Суббота, 8 ноября 2025
Пятница, 7 ноября 2025
Четверг, 6 ноября 2025
Все новости
реклама
Капитал
реклама
Разделы

Ідеї оформлення, стиль та весь зміст сайту www.capital.ua є об'єктом авторського права та охороняються законом. Будь-яке використання матеріалів сайту допускається тільки при дотриманні правил передруку і за наявності гіперпосилання на www.capital.ua. Дозволяється використання тільки матеріалів, що знаходяться у відкритому доступі і лише за умови посилання та/або прямого відкритого для пошукових систем гіперпосилання на безпосередню адресу матеріалу на www.capital.ua www.capital.ua /a>. Посилання/гіперпосилання має бути розміщене в підзаголовку або першому абзаці матеріалу. Розмір шрифту посилання або гіперпосилання не повинен бути меншим за шрифт тексту використовуваного матеріалу. Будь-яке використання матеріалів, які знаходяться у закритому доступі та доступні лише зареєстрованим користувачам, допускається лише за попереднім письмовим дозволом правовласника. Категорично заборонено передрук, копіювання, відтворення, зміну або інше використання матеріалів, опублікованих з позначкою в рамках угоди про синдикацію з Financial Times Limited. Використання матеріалів, які містять посилання на агентства France-Presse, Reuters, Інтерфакс-Україна, Українські новини, УНІАН суворо заборонено. Матеріали, позначені знаком Реклама публікуються на правах реклами.

Всі права захищені. © 2012 - 2023