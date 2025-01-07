Міндовкілля: Нараховано майже 14 млрд доларів збитків, завданих руйнуванням Каховської дамби

Збитки внаслідок підриву росіянами Каховської гідроелектростанції на Херсонщині досягли суми у 14 млрд доларів.
Про це повідомила міністерка захисту довкілля та природних ресурсів Світлана Гринчук в ефірі телеканалу Рада.
«Якщо говорити про матеріальний бік цієї шкоди, то нараховано майже 14 млрд доларів збитків, завданих руйнуванням Каховської дамби та втратою цих водних ресурсів», – зазначила вона.
За словами Гринчук, обсяг втрачених водних ресурсів можна порівняти з половиною запасів деяких африканських країн. Наразі Кабмін працює над пошуком нових джерел постачання водними ресурсами та споруджує нові канали для забезпечення людей питною водою.
«Зараз на цих територіях (де було Каховське водосховище – ред.) ростуть вербові ліси. Все розвивається, звісно, інакше, але утворилася певна особлива екосистема внаслідок цієї трагедії. Природа справді сама потроху відновлює себе», – резюмувала міністерка.
Ідеї оформлення, стиль та весь зміст сайту www.capital.ua є об'єктом авторського права та охороняються законом. Будь-яке використання матеріалів сайту допускається тільки при дотриманні правил передруку і за наявності гіперпосилання на www.capital.ua. Дозволяється використання тільки матеріалів, що знаходяться у відкритому доступі і лише за умови посилання та/або прямого відкритого для пошукових систем гіперпосилання на безпосередню адресу матеріалу на www.capital.ua www.capital.ua /a>. Посилання/гіперпосилання має бути розміщене в підзаголовку або першому абзаці матеріалу. Розмір шрифту посилання або гіперпосилання не повинен бути меншим за шрифт тексту використовуваного матеріалу. Будь-яке використання матеріалів, які знаходяться у закритому доступі та доступні лише зареєстрованим користувачам, допускається лише за попереднім письмовим дозволом правовласника. Категорично заборонено передрук, копіювання, відтворення, зміну або інше використання матеріалів, опублікованих з позначкою в рамках угоди про синдикацію з Financial Times Limited. Використання матеріалів, які містять посилання на агентства France-Presse, Reuters, Інтерфакс-Україна, Українські новини, УНІАН суворо заборонено. Матеріали, позначені знаком публікуються на правах реклами.
Всі права захищені. © 2012 - 2023