Міндовкілля: Нараховано майже 14 млрд доларів збитків, завданих руйнуванням Каховської дамби

Збитки внаслідок підриву росіянами Каховської гідроелектростанції на Херсонщині досягли суми у 14 млрд доларів.

Про це повідомила міністерка захисту довкілля та природних ресурсів Світлана Гринчук в ефірі телеканалу Рада.

«Якщо говорити про матеріальний бік цієї шкоди, то нараховано майже 14 млрд доларів збитків, завданих руйнуванням Каховської дамби та втратою цих водних ресурсів», – зазначила вона.

За словами Гринчук, обсяг втрачених водних ресурсів можна порівняти з половиною запасів деяких африканських країн. Наразі Кабмін працює над пошуком нових джерел постачання водними ресурсами та споруджує нові канали для забезпечення людей питною водою.

«Зараз на цих територіях (де було Каховське водосховище – ред.) ростуть вербові ліси. Все розвивається, звісно, інакше, але утворилася певна особлива екосистема внаслідок цієї трагедії. Природа справді сама потроху відновлює себе», – резюмувала міністерка.