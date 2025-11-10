Войти

Залужний: Заклики деяких західних країн до мирних переговорів є небезпечно передчасними

Валерій Залужний, посол України у Великій Британії та колишній головнокомандувач Збройних сил, у своїй колонці для видання The New York Post заявив, що заклики деяких західних країн до мирних переговорів є небезпечно передчасними.

Він нагадує, що на кону стоїть не лише доля України, а й безпека Європи, а будь-який "мир" з Москвою, який винагороджує агресію, є "запрошенням" до нових воєн.

"Кремль говорить про переговори лише тоді, коли відчуває тиск, і лише для того, щоб виграти час. Мир на російських умовах — це не мир, а капітуляція", — зазначає Залужний.

Тому, за його словами, заклики поспішати з укладенням всеосяжної мирної угоди є небезпечно передчасними.

"Справжнього миру не можна досягти, підписуючи документи, поки російські ракети вбивають цивільних. Для цього потрібні час, сила і непохитне розуміння того, з ким ми маємо справу", — додав він.

