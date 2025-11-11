СЗРУ: Підвищення ставки ПДВ у росії навряд чи забезпечить очікуване зростання бюджетних надходжень

Заплановане підвищення ставки ПДВ у росії з 1 січня 2026 року до 22 % навряд чи забезпечить очікуване зростання бюджетних надходжень.
Про це інформує Служба зовнішньої розвідки України (СЗРУ).
Як повідомляє розвідка, у 2026 році доходи від ПДВ будуть меншими на 6,1 млрд доларів, ніж прогнозує мінфін рф.
"Підвищення податку матиме низку побічних ефектів. Очікується зниження внутрішнього попиту, що скоротить надходження від акцизів і мит. Вищі ціни зменшать прибутки підприємств, фонд оплати праці та податкові платежі з доходів населення", ідеться у повідомленні.
Зменшення дивідендів для приватних і державних акціонерів призведе до збитків окремих компаній, а регіони втратять значну частину доходів.
Зростання ПДВ посилить інфляційний тиск і змусить центробанк рф утримувати високу облікову ставку ще щонайменше два квартали. Це підвищить вартість державних запозичень: мінфіну доведеться розміщувати облігації під більшу дохідність, що збільшить витрати на обслуговування боргу й зменшить чистий фіскальний ефект від реформи.
"Ставка 22 % зробить російський ПДВ однією з найвищих у світі – більше лише в Угорщині (27 %) та кількох країнах Північної Європи. Рішення свідчить про дефіцит бюджетних ресурсів, спричинений зростанням військових видатків і скороченням експортних доходів", — додають у СЗРУ.
У результаті росія зіткнеться з подальшим поглибленням економічної кризи, розширенням тіньового сектору та ще дорожчими кредитами для бізнесу й держкомпаній.
