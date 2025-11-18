ДПС: В Україні запрацювала автоматична система стягнення податкових боргів

В Україні запрацювала автоматична система стягнення податкових боргів. Запуск системи дав змогу стягнути понад 100 млн грн з більш ніж 2000 підприємств. Про це LIGA.net розповіла виконувачка обов'язків голови Державної податкової служби України (ДПС) Леся Карнаух.

Йдеться про автоматичне стягнення податкового боргу з юридичних осіб з використанням електронних платіжних інструкцій (неофіційна назва – є-Інкасо). Цей інструмент передбачений Національною стратегією доходів. ДПС запустила його два місяці тому.

"До запуску цієї системи, наприклад, податковий борг обліковувався за підприємством. Ми направляли паперову платіжну інструкцію до банку, де відкритий рахунок у боржника, щоб стягнути. І починалася історія: то коштів немає, то інші складнощі", – розповіла Карнаух.

Тепер, за її словами, "все згенеровано, сформовано, пов'язано між собою".

"Кнопочку натиснули, через казну полетіло до фінансової установи. На рахунку є – стягнули", - сказала керівниця податкової.