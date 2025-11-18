ДПС: В Україні запрацювала автоматична система стягнення податкових боргів

В Україні запрацювала автоматична система стягнення податкових боргів. Запуск системи дав змогу стягнути понад 100 млн грн з більш ніж 2000 підприємств. Про це LIGA.net розповіла виконувачка обов'язків голови Державної податкової служби України (ДПС) Леся Карнаух.
Йдеться про автоматичне стягнення податкового боргу з юридичних осіб з використанням електронних платіжних інструкцій (неофіційна назва – є-Інкасо). Цей інструмент передбачений Національною стратегією доходів. ДПС запустила його два місяці тому.
"До запуску цієї системи, наприклад, податковий борг обліковувався за підприємством. Ми направляли паперову платіжну інструкцію до банку, де відкритий рахунок у боржника, щоб стягнути. І починалася історія: то коштів немає, то інші складнощі", – розповіла Карнаух.
Тепер, за її словами, "все згенеровано, сформовано, пов'язано між собою".
"Кнопочку натиснули, через казну полетіло до фінансової установи. На рахунку є – стягнули", - сказала керівниця податкової.
Ідеї оформлення, стиль та весь зміст сайту www.capital.ua є об'єктом авторського права та охороняються законом. Будь-яке використання матеріалів сайту допускається тільки при дотриманні правил передруку і за наявності гіперпосилання на www.capital.ua. Дозволяється використання тільки матеріалів, що знаходяться у відкритому доступі і лише за умови посилання та/або прямого відкритого для пошукових систем гіперпосилання на безпосередню адресу матеріалу на www.capital.ua www.capital.ua /a>. Посилання/гіперпосилання має бути розміщене в підзаголовку або першому абзаці матеріалу. Розмір шрифту посилання або гіперпосилання не повинен бути меншим за шрифт тексту використовуваного матеріалу. Будь-яке використання матеріалів, які знаходяться у закритому доступі та доступні лише зареєстрованим користувачам, допускається лише за попереднім письмовим дозволом правовласника. Категорично заборонено передрук, копіювання, відтворення, зміну або інше використання матеріалів, опублікованих з позначкою в рамках угоди про синдикацію з Financial Times Limited. Використання матеріалів, які містять посилання на агентства France-Presse, Reuters, Інтерфакс-Україна, Українські новини, УНІАН суворо заборонено. Матеріали, позначені знаком публікуються на правах реклами.
Всі права захищені. © 2012 - 2023