Свириденко: Понад 150 тисяч українців подали заявку на розширену програму зимової підтримки

Станом на сьогодні вже понад 150 тисяч українців подали заявку на розширену програму зимової підтримки для найбільш вразливих категорій громадян.

Про це повідомила премʼєр-міністерка Юлія Свириденко.

"Понад 150 тисяч українців уже подали заявки через Дію на виплату 6 500 грн для вразливих категорій громадян у межах Зимової підтримки", - зазначила вона.

Свириденко уточнила, що це допомога для тих, хто найбільше потребує підтримки в складний зимовий період.

Заявку можна подати до 17 грудня 2025 року - онлайн через Дію або офлайн у відділенні Пенсійного фонду.

Використати кошти можна протягом 180 днів на найнеобхідніше: теплий одяг і взуття, лікарські засоби та вітаміни.