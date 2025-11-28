Мерц: Україна потребуватиме сильних Збройних сил і гарантій безпеки після укладення будь-якої мирної угоди

Канцлер Німеччини Фрідріх Мерц заявив, що Україна потребуватиме сильних Збройних сил і гарантій безпеки після укладення будь-якої мирної угоди з росією.
Його слова цитує Reuters, передає "Європейська правда".
Мерц наголосив, що Київ не повинен бути змушений віддавати територію Росії.
Підкресливши, що на кону стоять інтереси безпеки як Європи, так і України, німецький канцлер зазначив, що гарантії обговорюються зі США та Україною.
"Україна потребує сильних Збройних Сил. Якщо буде укладено мирну угоду – Україна й надалі потребуватиме сильних Збройних сил і надійних гарантій безпеки від своїх партнерів", – акцентував канцлер Німеччини.
За словами Мерца, найважливішою гарантією є добре оснащена українська армія.
"Саме тому ми також обговорюємо майбутню чисельність української армії", – сказав Мерц, додавши, що поки що зарано обговорювати будь-яке розгортання міжнародних військ.
Канцлер Німеччини також додав, що Україну не можна змушувати йти на територіальні поступки, і що лінія фронту повинна бути відправною точкою для будь-яких переговорів.
