Мерц: Україна потребуватиме сильних Збройних сил і гарантій безпеки після укладення будь-якої мирної угоди

130

Канцлер Німеччини Фрідріх Мерц заявив, що Україна потребуватиме сильних Збройних сил і гарантій безпеки після укладення будь-якої мирної угоди з росією.

Його слова цитує Reuters, передає "Європейська правда".

Мерц наголосив, що Київ не повинен бути змушений віддавати територію Росії.

Підкресливши, що на кону стоять інтереси безпеки як Європи, так і України, німецький канцлер зазначив, що гарантії обговорюються зі США та Україною.

"Україна потребує сильних Збройних Сил. Якщо буде укладено мирну угоду – Україна й надалі потребуватиме сильних Збройних сил і надійних гарантій безпеки від своїх партнерів", – акцентував канцлер Німеччини.

За словами Мерца, найважливішою гарантією є добре оснащена українська армія.

"Саме тому ми також обговорюємо майбутню чисельність української армії", – сказав Мерц, додавши, що поки що зарано обговорювати будь-яке розгортання міжнародних військ.

Канцлер Німеччини також додав, що Україну не можна змушувати йти на територіальні поступки, і що лінія фронту повинна бути відправною точкою для будь-яких переговорів.

