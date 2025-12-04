Войти

Свириденко: Уряд ініціював невідкладне припинення повноваження частини наглядових рад енергетичних компаній

Кабінет Міністрів ініціював невідкладне припинення повноваження суттєвої частини наглядових рад ключових державних енергетичних компаній, повідомила прем'єр-міністерка Юлія Свириденко.

"Сьогодні уряд ухвалив рішення, яке продовжує кадрові перезавантаження в енергетичній та оборонній сфері", - написала Свириденко в Телеграм-каналі за результатами засідання уряду в середу.

Зокрема, Кабмін ініціював невідкладне припинення повноваження суттєвої частини наглядових рад ключових державних енергетичних компаній, серед яких: ТОВ "Оператор ГТС України"; ПАТ "Центренерго"; АТ "Українські розподільні мережі"; АТ "Енергетична компанія України"; АТ "Оператор ринку"; АТ "Українські енергетичні машини".

"Друге. Кабмін затвердив прозору процедуру відбору кандидатів до наглядових. Нові члени наглядових рад зазначених компаній мають бути обрані вже до кінця грудня", - розповіла вона.

Крім того, уряд доручив Міністру оборони провести перезавантаження наглядових рад у підприємствах оборонного сектору.

"Перезавантаження наглядових рад — важливий крок, оскільки саме члени наглядових рад відповідають за стратегічне управління та контроль за внутрішніми процесами компанії", - написала премʼєрка.

Свириденко
