Розвідка: кремль остаточно відмовився від будівництва Північно-Сибірської залізничної магістралі

кремль остаточно відмовився від будівництва Північно-Сибірської залізничної магістралі, яка мала стати ключовим транспортним коридором для експорту вугілля та забезпечення Північного морського шляху.
Про це повідомляє Служба зовнішньої розвідки України, передає Укрінформ.
Вказаний проєкт входив до стратегій розвитку Сибіру та Далекого Сходу. Його вартість перевищила 50 трлн рублів, що стало непосильним для бюджету, виснаженого війною та санкціями. Роботи неодноразово відкладали та зрештою зупинили.
Як зауважують у розвідці, задум з’єднати Транссиб із арктичними маршрутами провалився через складні геологічні умови та необхідність будівництва тунелів на кордоні з Китаєм.
Компанія «російські залізниці» (РЖД) виявилася не здатною профінансувати проєкт. На сьогодні вона перебуває під санкціями Європейського Союзу, обсяг її інвестицій на наступний рік сягає лише близько 1 трлн рублів. Китай також відмовився брати на себе витрати.
Паралельно заморожена також Північна широтна залізниця в Ямало-Ненецькому окрузі, яка мала забезпечити перевезення майже 24 млн тонн вантажів щороку. Її вартість оцінювали в 730 млрд рублів, але коштів у російському бюджеті немає.
«Таким чином, східний напрямок – критично важливий для виходу на азійські ринки – залишається без інфраструктури, а ресурси рф спрямовані не на розвиток, а на фінансування війни», – констатують у розвідці.
Ідеї оформлення, стиль та весь зміст сайту www.capital.ua є об'єктом авторського права та охороняються законом. Будь-яке використання матеріалів сайту допускається тільки при дотриманні правил передруку і за наявності гіперпосилання на www.capital.ua. Дозволяється використання тільки матеріалів, що знаходяться у відкритому доступі і лише за умови посилання та/або прямого відкритого для пошукових систем гіперпосилання на безпосередню адресу матеріалу на www.capital.ua www.capital.ua /a>. Посилання/гіперпосилання має бути розміщене в підзаголовку або першому абзаці матеріалу. Розмір шрифту посилання або гіперпосилання не повинен бути меншим за шрифт тексту використовуваного матеріалу. Будь-яке використання матеріалів, які знаходяться у закритому доступі та доступні лише зареєстрованим користувачам, допускається лише за попереднім письмовим дозволом правовласника. Категорично заборонено передрук, копіювання, відтворення, зміну або інше використання матеріалів, опублікованих з позначкою в рамках угоди про синдикацію з Financial Times Limited. Використання матеріалів, які містять посилання на агентства France-Presse, Reuters, Інтерфакс-Україна, Українські новини, УНІАН суворо заборонено. Матеріали, позначені знаком публікуються на правах реклами.
Всі права захищені. © 2012 - 2023