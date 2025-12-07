кремль остаточно відмовився від будівництва Північно-Сибірської залізничної магістралі, яка мала стати ключовим транспортним коридором для експорту вугілля та забезпечення Північного морського шляху.

Про це повідомляє Служба зовнішньої розвідки України, передає Укрінформ.

Вказаний проєкт входив до стратегій розвитку Сибіру та Далекого Сходу. Його вартість перевищила 50 трлн рублів, що стало непосильним для бюджету, виснаженого війною та санкціями. Роботи неодноразово відкладали та зрештою зупинили.

Як зауважують у розвідці, задум з’єднати Транссиб із арктичними маршрутами провалився через складні геологічні умови та необхідність будівництва тунелів на кордоні з Китаєм.

Компанія «російські залізниці» (РЖД) виявилася не здатною профінансувати проєкт. На сьогодні вона перебуває під санкціями Європейського Союзу, обсяг її інвестицій на наступний рік сягає лише близько 1 трлн рублів. Китай також відмовився брати на себе витрати.

Паралельно заморожена також Північна широтна залізниця в Ямало-Ненецькому окрузі, яка мала забезпечити перевезення майже 24 млн тонн вантажів щороку. Її вартість оцінювали в 730 млрд рублів, але коштів у російському бюджеті немає.

«Таким чином, східний напрямок – критично важливий для виходу на азійські ринки – залишається без інфраструктури, а ресурси рф спрямовані не на розвиток, а на фінансування війни», – констатують у розвідці.