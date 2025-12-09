Державна митна служба: В Україні пільги зі сплати митних платежів в листопаді сягнули 32,1 млдрд грн

В Україні пільги зі сплати митних платежів в листопаді 2025 року сягнули 32,1 млдрд грн, що на 9 млрд грн більше, ніж у листопаді торік.
Як передає Укрінформ, про це повідомила Державна митна служба.
"У листопаді 2025 року до державного бюджету перераховано 61,9 млрд грн митних платежів. Водночас, при митному оформленні імпорту товарів надано пільг зі сплати митних платежів на 32,1 млрд грн, що становить 51,9% від суми надходжень до бюджету", - йдеться у повідомленні.
Порівняно з листопадом 2024 року, обсяг наданих преференцій зріс на 9 млрд грн, або на 38,9%. Тоді цей показник становив 23,1 млрд грн.
У розрізі преференцій найбільшу частку становлять пільги, надані при імпорті товарів оборонного призначення (50,5%, або 16,2 млрд грн); пільги на підакцизні товари (тютюн) для виробництва в Україні тютюнових виробів (15,9%, або 5,1 млрд грн); звільнення зі сплати ввізного мита у межах виконання угод про вільну торгівлю (11,5%, або 3,7 млрд грн).
Крім того, надавалися пільги при ввезенні електромобілів (9,4% у загальному обсязі митних пільг, або 3 млрд грн); пільги на товари для відновлення та ремонту енергетичної інфраструктури (6,3%, або 2 млрд грн); інші пільги відповідно до законодавства (6,3%, або 2 млрд грн).
Загалом за 11 місяців 2025 року обсяг наданих пільг зі сплати митних платежів становив 285,3 млрд грн, що на 40,4% більше аналогічного показника 2024 року (203,3 млрд грн).
