НБУ: Чисте повернення українців з-за кордону розпочнеться лише у 2027 році

Національний банк прогнозує початок повернення біженців в Україну з 2027 року.
Про це йдеться в матеріалах НБУ, передають Українські Новини.
Зазначається, що початок поступового повернення українських мігрантів очікується ще до кінця прогнозного горизонту, однак швидкість зворотної міграції залежатиме від безпекових ризиків.
Збереження високих безпекових ризиків, зокрема обстріли рф усієї території України та теракти проти цивільного населення, зумовлювали помірний відплив мігрантів за кордон.
Продовження термінів перебування в ЄС та/або перехід на сталі режими перебування з великою ймовірністю стримуватиме активне повернення мігрантів на прогнозному горизонті.
Враховуючи повільну нормалізацію економічних умов, оцінки міграційних потоків у наступних роках погіршені.
Водночас припущення на 2025 рік залишаються незмінними: очікується чистий відплив близько 0,2 млн осіб за кордон.
Передбачається, що у 2026 році відплив мігрантів триватиме схожими з цьогорічними темпами (близько 0,2 млн осіб), тоді як квітневий прогноз передбачав повернення 0,2 млн осіб.
Чисте повернення розпочнеться лише у 2027 році (близько 0,1 млн осіб, у попередньому прогнозі – 0,5 млн осіб).
Загальна кількість мігрантів зменшена відповідно до оновленої методології ООН.
