ДПС: У листопаді український бізнес сформував 857 мільйонів фіскальних чеків

У листопаді 2025 року український бізнес сформував 857 мільйонів фіскальних чеків, що на 76,8 мільйона більше порівняно з аналогічним періодом 2024 року, демонструючи зростання на 10%.
Як пише Delo.ua, про це інформує пресслужба ДПС.
Зазначається, що середньодобова кількість чеків також зросла з 26 млн до 28,6 млн штук.
Паралельно зросли і виторги: у листопаді 2025 року вони сягнули 504,5 мільярда гривень, що на 88,6 мільярда гривень більше, ніж торік (415,9 млрд грн).
Середньодобовий виторг підвищився з 13,9 млрд грн до 16,8 млрд грн, , тобто на 2,9 млрд грн.
"Така динаміка свідчить, що все більше суб’єктів господарювання проводять операції у правовому полі та оформлюють продажі через фіскальні чеки", - йдеться в повідомленні відомства.
Для бізнесу це означає більше прозорості, зниження ризиків перевірок та справедливу конкуренцію завдяки зменшенню тіньового сегменту, що дозволяє чесним підприємцям працювати спокійно.
А для держави це забезпечує стабільні надходження до бюджету для підтримки армії та соціальних виплат, зміцнюючи економічну стійкість і формуючи основу для відновлення та зростання, зазначили у ДПС.
Ідеї оформлення, стиль та весь зміст сайту www.capital.ua є об'єктом авторського права та охороняються законом. Будь-яке використання матеріалів сайту допускається тільки при дотриманні правил передруку і за наявності гіперпосилання на www.capital.ua. Дозволяється використання тільки матеріалів, що знаходяться у відкритому доступі і лише за умови посилання та/або прямого відкритого для пошукових систем гіперпосилання на безпосередню адресу матеріалу на www.capital.ua www.capital.ua /a>. Посилання/гіперпосилання має бути розміщене в підзаголовку або першому абзаці матеріалу. Розмір шрифту посилання або гіперпосилання не повинен бути меншим за шрифт тексту використовуваного матеріалу. Будь-яке використання матеріалів, які знаходяться у закритому доступі та доступні лише зареєстрованим користувачам, допускається лише за попереднім письмовим дозволом правовласника. Категорично заборонено передрук, копіювання, відтворення, зміну або інше використання матеріалів, опублікованих з позначкою в рамках угоди про синдикацію з Financial Times Limited. Використання матеріалів, які містять посилання на агентства France-Presse, Reuters, Інтерфакс-Україна, Українські новини, УНІАН суворо заборонено. Матеріали, позначені знаком публікуються на правах реклами.
Всі права захищені. © 2012 - 2023