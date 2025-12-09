Міноборони: Користувачі застосунку "Резерв+" отримуватимуть попередні сповіщення про надсилання повістки

У застосунку "Резерв+" планують запровадити нову опцію, яка дозволятиме користувачам отримувати попередні сповіщення про надсилання повістки.
Про це журналістам повідомив керівник Головного управління інформаційних технологій Міністерства оборони Олег Берестовий.
За його словами, найближчим часом у сервісі з’явиться можливість увімкнути спеціальну позначку, погоджуючись на отримання інформаційних повідомлень.
"Йдеться про інформування про те, що вам, наприклад, направляється повістка або надходить повідомлення щодо розгляду адмінсправи у разі порушення правил військового обліку. Це не офіційне оповіщення, а лише попереджувальна інформація. Ми додаємо цю функцію на прохання користувачів", — пояснив Берестовий.
Крім того, Міноборони працює над вдосконаленням блоку з вакансіями, щоб система могла пропонувати позиції відповідно до навичок військовозобов’язаних.
"Ми надамо можливість розширити відомості про себе, щоб майбутнє визначення місця служби було більш точним і відповідало вашим компетенціям", — додав він.
